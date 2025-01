Ο Βρετανός δημοσιογράφος που για την Ελλάδα φωτογραφίζει τον Ολυμπιακό προσθέτει ότι ενδιαφέρον για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ υπάρχει και από συλλόγους στην Ισπανία. Οι Κυπελλούχοι Αγλίας είναι ανοικτοί σε συζητήσεις για τον δανεισμό του Άντονι, εφόσον η οικονομική προσφορά καλύψει τις απαιτήσεις των «κόκκινων διαβόλων».

«Αρκετοί σύλλογοι – μεταξύ των οποίων από την Ισπανία και την Ελλάδα – έχουν έρθει σε επαφή με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό του εξτρέμ Αντόνι. Εννοείται ότι η Γιουνάιτεντ θα εξετάσει προτάσεις για τον παίκτη. Ο Άντονι ήρθε το 2022 από τον Άγιαξ έναντι 82 εκατομμυρίων λιρών. Δεν έχει ξεκινήσει σε παιχνίδι πρωταθλήματος τη φετινή σεζόν», έγραψε ο δημοσιογράφος στα social media.

A number of clubs – including from Spain and Greece – have made contact with Manchester United over a loan for winger Antony. It’s understood United will consider offers for the player. Antony joined in 2022 from Ajax for £82m. He hasn’t started a League game this season. #MUFC

