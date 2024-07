Μετά την ήττα της εθνικής μας ομάδας από τον Καναδά, ο απόλυτος Έλληνας αστέρας της «πορτοκαλί θεάς» με μια ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, έδειξε την ευγνωμοσύνη του που φοράει την φανέλα της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα στην ανάρτηση έγραφε: «Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα του κόσμου είναι να παίξεις για την χώρα σου».

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

It’s one of the greatest feelings in the world to be able to put on the jersey and play for your country @olympics #Paris2024 pic.twitter.com/IapPjWlQCO

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 28, 2024