Φόρμουλα Ένα: «Φωτιά» στο πρωτάθλημα τρεις στροφές πριν το τέλος

Ανδρέας Ντίνης

Στις τελευταίες στροφές είναι το φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα με το πρωτάθλημα να κρίνεται σχεδόν στον πόντο μεταξύ του Μαξ Φερστάπεν (πρωτοπόρος στην βαθμολογία) και του Λιούις Χάμιλτον που ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 14 πόντους.

Η φετινή σεζόν ήταν έχει κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον από την πρώτη ημέρα των αγώνων με την κόντρα Φερστάπεν- Χάμιλτον να έχει τραβήξει όλα τα φώτα της δημοσιότητας τόσο μέσα όσο και έξω από τις πίστες.

Μόλις τρεις «στροφές» απομένουν για το τέλος της σεζόν στη Φόρμουλα Ένα και η συνέχεια αναμένεται να έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Λιούις Χάμιλτον πανηγύρισε μια μεγαλειώδη νίκη στο Ιντερλάγκος, αν και ξεκίνησε τελευταίος.

Την ίδια ώρα η μάχη συνεχίζεται και στην κατάταξη των κατασκευαστών. Η Mercedes παραμένει πρωτοπόρα με 521.5 βαθμούς, έχοντας διαφορά 11 πόντων από τη δεύτερη Red Bull.

Πάμε όμως να δούμε τους τελευταίους αγώνες μέχρι το φινάλε αλλά και την κόντρα Χάμιλτον και Φερστάπεν.

Η κόντρα μεταξύ Χάμιλτον και Φερστάπεν

Το κλίμα μεταξύ των δύο διεκδικητών του τίτλου έχει δυναμιτιστεί και κανείς δε γνωρίζει τι μας επιφυλάσσουν τα επόμενα Grand Prix. Ένα, όμως, είναι σίγουρο: έχουμε μπροστά μας μία από τις πιο συναρπαστικές κόντρες στην ιστορία της Φόρμουλα Ένα την τελευταία δεκαετία.

Το επεισόδιο στο Grand Prix της Βραζιλίας που ο Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull είχε ωθήσει με την οδήγησή του τον Βρετανό 7 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή εκτός πίστας, στην προσπάθειά του να μην επιτρέψει το προσπέρασμα ήρθε να προστεθεί στη μακρά λίστα με τις αψιμαχίες των δύο διεκδικητών του τίτλου.

Το ατύχημα στην Ιταλία

Στο ιταλικό Grand Prix ο Λιούις Χάμιλτον βγαίνει από τα pits και βρίσκεται μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός προσπαθεί να τον προσπεράσει. Ο Χάμιλτον κρατά τη θέση του και στην πρώτη στροφή της πίστας, οι δυο τους συγκρούονται σφοδρά. Το μονοθέσιο του Φερστάπεν περνά πάνω από το κεφάλι του Χάμιλτον, ωστόσο, τα χειρότερα αποφεύγονται.

The Hamilton and Verstappen crash, the halo doing its job once again, glad both drivers are okay #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/6kzRizGcL1 — Mohsin (@MB07__) September 12, 2021

Ο οδηγός της Red Bull βγαίνει ατάραχος από το μονοθέσιό του, το οποίο έχει μείνει σκαρφαλωμένο πάνω σ’ εκείνο της Mercedes, ρίχνει μια ματιά στον Βρετανό που προσπαθεί να απεγκλωβιστεί και φεύγει. Το ατύχημα ήταν πολύ σοβαρό και, όπως φάνηκε από τις πρώτες φωτογραφίες που έκαναν τον γύρο διαδικτύου μερικά λεπτά μετά τη σύγκρουση, εάν δεν υπήρχε το προστατευτικό Halo πάνω από το κεφάλι των οδηγών, ίσως να μιλούσαμε τώρα για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία της Φόρμουλα Ένα.

Ο Λιούις Χάμιλτον δήλωσε αργότερα: «Προσγειώθηκε στο κεφάλι μου, αλλά είμαι εντάξει. Aγωνιζόμουν όσο σκληρά μπορούσα, επιτέλους πέρασα τον Λάντο Νόρις και είχα την πρωτοπορία. Όταν βγήκα από τα pits είδα ότι ο Μαξ ερχόταν και διασφάλισα ότι άφησα το πλάτος ενός αυτοκινήτου στην εξωτερική».

Ο Μαξ Φερστάπεν απάντησε από την πλευρά του: «Φυσικά συνειδητοποιήσαμε ότι θα ήταν οριακά τα πράγματα στη στροφή 1. Έκοψε, και κατάλαβε ότι θα έκανα την επίθεσή μου. Συνέχιζε να με πιέζει και ήθελα να συνεχίσω. Δεν περίμενα ότι θα συνέχιζε να με πιέζει, να με ωθεί προς την εξωτερική, και μετά δεν υπήρχε πουθενά να πάω. Με πίεσε στα κερμπς, και για αυτό τον λόγο συγκρουστήκαμε».

Το μεσαίο δάχτυλο του Φερστάπεν στο αμερικανικό Grand Prix

Τέλη Οκτωβρίου στο Όστιν του Τέξας για το Grand Prix των ΗΠΑ. Η μέρα είναι Παρασκευή και όπως συνηθίζεται κάθε Παρασκευή πριν από τους αγώνες, οι οδηγοί και οι ομάδες κάνουν ελεύθερες δοκιμές στην πίστα.

Neck and neck in the title battle, and in FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG — Formula 1 (@F1) October 22, 2021

Κατά τη διάρκεια αυτής, λοιπόν, ο Λιούις Χάμιλτον συναντά τον Μαξ Φερστάπεν και αποφασίζουν να στήσουν μια κόντρα στο τέλος της μεγάλης ευθείας. Ο Βρετανός προσπερνά τον Ολλανδό, ο οποίος εξαγριώνεται, σηκώνει το μεσαίο του δάχτυλο και τον αποκαλεί ηλίθιο. Τότε η ομάδα του παρεμβαίνει και του ζητά να τον αγνοήσει.

Οι πίστες στις οποίες θα κριθεί ο τίτλος

Losail International: Η πίστα του 20ου Grand Prix της Φόρμουλα Ένα, βρίσκεται στην έρημο του Κατάρ

Στο Κατάρ για πρώτη φορά πηγαίνει η Φόρμουλα Ένα, με το Losail International Circuit να υποδέχεται το πρωτάθλημα για τον 20ο αγώνα της σεζόν.

Το Losail International Circuit δημιουργήθηκε το 2004, έχει μία κεντρική εξέδρα 8.000 θεατών, ωστόσο θα προστεθούν άλλες δύο μικρότερες στις στροφές 9 και 10.

Η πίστα έχει φιλοξενήσει αγώνες του MotoGP και διάφορα events μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων.

Εχει μήκος 5.380 μέτρων και μία τεράστια ευθεία που ξεπερνάει το χιλιόμετρο (1.068 μέτρα).

Βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση της ερήμου, με αποτέλεσμα η σκόνη να είναι ένα ζήτημα που απασχολεί μηχανικούς και οδηγούς

Ο μοναδικός οδηγός από τους εν ενεργεία της Formula 1 που έχει τρέξει σε αυτή τη διαδρομή, είναι ο Σέρτζιο Πέρεζ στο GP2 Asia το 2009.

Για το πρώτο Grand Prix στο Κατάρ που θα διαρκέσει 57 γύρους επιλέχθηκε η γόμα C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, η C2 ως P Zero κίτρινη/μέση και η C3 ως P Zero κόκκινη μαλακή. Αυτή είναι η 5η και τελευταία φορά φέτος, που χρησιμοποιούνται οι τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας της Pirelli.

Ο αγώνας στο Κατάρ θα είναι ένας από τους τέσσερις φετινούς που θα διεξαχθούν βράδυ, υπό το φως των προβολέων. Αυτό σημαίνει πως η διακύμανση της θερμοκρασίας του οδοστρώματος κατά τη διάρκεια του grand prix θα διαφέρει από το σύνηθες ενός απογεύματος.

Προ τελευταία «στροφή» το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας

(3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

Η Σαουδική Αραβία θα κάνει το ντεμπούτο της στο κορυφαίο επίπεδο του motorsport φέτος, όταν θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά αγώνα στην Τζέντα. Το σιρκουί, μήκους 6,175 χλμ., που βρίσκεται στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, Τζέντα και αναμένεται να είναι η ταχύτερη πίστα, σε δρόμους πόλης.

Welcome to the fastest street circuit in #F1. 📈 Average speeds of 250km/h+

↪️ 27 corners

🌊 Stunning Red Sea backdrop This is Jeddah. This is the #SaudiArabianGP. pic.twitter.com/6jD37ZkEkp — Formula 1 (@F1) March 18, 2021

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι η μέση ωριαία ταχύτητα θα φθάνει τα 250 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 322 χλμ./ώρα, πριν την τελευταία στροφή που οδηγεί στην ευθεία της εκκίνησης.

Ακόμη μία πρωτιά που θα έχει η συγκεκριμένη πίστα θα είναι αυτή των περισσότερων στροφών, διότι οι συνολικά 27 (16 αριστερές και 11 δεξιές) θυμίζουν ορισμένα τμήματα του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και αυτού στο Μόντρεαλ του Καναδά, ξεπερνώντας έτσι την Μαρίνα Μπέι της Σιγκαπούρης (23 στροφές).

How Jeddah Street Circuit could look when we visit in December 🌇 pic.twitter.com/9vJs9JERFq — Formula 1 (@F1) March 18, 2021

Στο Αμπού Ντάμπι θα σβήσουν τα φώτα της φετινής σεζόν

(10-12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

Φινάλε του πρωταθλήματος στο Αμπού Ντάμπι που έχει τα ωραία του και κυρίως πολλά χρήματα. Όταν το 2006, ανακοινώθηκαν τα σχέδια για την ανάπτυξη του νησιού Yas, που κατασκευάστηκε επί 11 χρόνια και κόστισε 40 δισ. δολάρια, ανατολικά του Αμπού Ντάμπι, σε έναν νέο τουριστικό προορισμό, περιελάμβανε και ένα σιρκουί 5,554 χλμ.

Στα εννέα χρόνια του αγώνα δεν έχουν λείψει οι στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία του σπορ. Το 2014, όταν ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του και το 2016, όταν ο Νίκο Ρόσμπεργκ στέφθηκε πρωταθλητής, πριν αποχωρήσει οριστικά από το σπορ.

Μάλιστα, το 2014 ήταν και η πρώτη και η μοναδική χρονιά που ο τελευταίος αγώνας της σεζόν είχε διπλούς βαθμούς. Ο κανονισμός αποσύρθηκε για το 2015.

Αγωνιστικά, η πίστα, μήκους 5,5 χλμ., η διάρκεια του αγώνα θα είναι 55 γύροι, 305,355 χλμ. και αποτελείται από 21 στροφές κ

Μάλιστα, είναι από τις τρεις πίστες στο καλεντάρι που έχει φορά αντίθετη του ρολογιού (μαζί με το Austin και το Interlagos) ενώ το ρεκόρ γύρου: το έχει 1:39.283, Λιούις Χάμιλτον (2019).

Τι αλλάζει στην πίστα

Η πρώτη αλλαγή βρίσκεται στην αρχή του δεύτερου τομέα της πίστας. Η στροφές 4, 5, 6 θα δώσουν τη θέση τους σε μία στροφή, από την οποία τα μονοθέσια θα φρενάρουν με αρκετά χιλιόμετρα. Ως αποτέλεσμα θα δημιουργηθεί ευκαιρία για προσπέρασμα τόσο στη στροφή αυτή αλλά και στην επόμενη ευθεία, όπου θα είναι σε χρήση το DRS.

Η δεύτερη αλλαγή θα πραγματοποιηθεί στις στροφές 11, 12, 13 και 14. Οι στροφές αυτές θα αποτελέσουν παρελθόν για μία παρατεταμένη αριστερή στροφή, η οποία θα είναι κεκλιμένη.

Οι διοργανωτές θέλουν να κάνουν την πίστα πιο φιλική στο προσπέρασμα. Τα τελευταία χρόνια οι οδηγοί έχουν δηλώσει πως είναι από τις δυσκολότερες διαδρομές για προσπέρασμα.