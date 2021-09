Πέθανε ο «γίγαντας» της σφυροβολίας Γιούρι Σέντιχ

Newsroom eleftherostypos.gr

Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο «γίγαντας» της σφυροβολίας και κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ του αγωνίσματος, Γιούρι Γκεοργκίεβιτς Σέντιχ.

Κατά τη διάρκεια της πολύ μεγάλης καριέρας του, ο «γίγαντας» της σφυροβολίας Σέντιχ κατέκτησε δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια το 1976 στο Μόντρεαλ και το 1980 στη Μόσχα και ένα ασημένιο στη Σεούλ το 1988.

World hammer record-holder Yuriy Sedykh has died at the age of 66.

Ο Σέντιχ, με καταγωγή από την Ουκρανία, κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ του αγωνίσματος, με το εκπληκτικό 86,74 μ., το 1986, όταν αγωνίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Στουτγάρδης με τα χρώματα της Σοβιετικής Ένωσης.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο Σεργκέι Μπούμπκα με ανάρτησή του, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh…

An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV

— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021