Το δικό του μήνυμα προς τους Έλληνες, χαριτολογώντας, έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ.

Ο Έλληνας φόργουορντ έκανε πραγματικότητα ακόμη ένα όνειρό του, το μεγαλύτερο σε ό,τι αφορά το μπάσκετ: Είναι πρωταθλητής του ΝΒΑ, πλέον, με τους Μιλγουόκι Μπακς. Και ως πρωταθλητής, δικαιούται να πει και μια… τρέλα παραπάνω.

Μιλώντας σε Έλληνα δημοσιογράφο μετά το τέλος του 6ου τελικού με τους Φοίνιξ Σανς και με το χαμόγελο μονίμως σχηματισμένο στο πρόσωπό του, ο Αντετοκούνμπο κοιτώντας προς την κάμερα έστειλε το μήνυμα του: «Θέλω 100.000 κόσμου να περιμένουν εμένα και την οικογένειά μου στο αεροδρόμιο»!

Giannis’ message to the Greek fans: “I want 100k fans waiting for me at the airport” – @sport24 pic.twitter.com/1LLJAbWxet

— Harris Stavrou (@harris_stavrou) July 21, 2021