Έγραψε ιστορία ο Αντετοκούνμπο - Τα επιτεύγματά του σε αριθμούς

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η παράσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους NBA Finals ήταν θρυλική. Ο «Giannis» ήταν πραγματικά κυρίαρχος και όπως ήταν φυσιολογικό κατέκτησε και το MVP των τελικών.

Τα κατορθώματα του «Greek Freak»

Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε αγώνα των τελικών.

Μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν (1993) και ο Αντετοκούνμπο έχουν καταφέρει να σημειώσουν 20 πόντους σε μια περίοδο στα NBA Finals.

Έγινε μόλις ο 7ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σημειώνει 50 πόντους σε αγώνα των ΝΒΑ Finals.

Έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Σακίλ Ο΄Νιλ (2000) που είχε +40 πόντους και +10 ριμπάουντ σε τρία διαφορετικά παιχνίδια στους NBA Finals.

Μόνο ο Αντετοκούνμπο και ο Μάικλ Τζόρνταν έχουν κατακτήσει δύο MVP κανονικής περιόδου, ένα MVP τελικών και ένα βραβείο Καλύτερου Αμυντικού της Χρονιάς.

Είναι ο πρώτος MVP των τελικών που έχει πάρει και το βραβείο του Πιο Βελτιωμένου Παίκτη (2016/17)

Είναι ένας από 3 Ευρωπαίους που έχουν κατακτήσει MVP των τελικών και ένας από συνολικά 5 μη-αμερικανούς.

Ισοφάρισε το ρεκόρ του Μπομπ Πέτιτ (1958) με 50 πόντους σε ματς των τελικών που κρίνει τον τίτλο.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο (Γιάννης, Θανάσης, Κώστας) έγιναν τα πρώτα τρία αδέρφια με δαχτυλίδι στο ΝΒΑ.

«Αυτό είναι για την οικογένεια μου»

Ορεξάτος, όπως ήταν φυσιολογικό, εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο MVP των τελικών είχε μεγάλα κέφια αλλά ήταν και πολύ συναισθηματικός καθώς όταν η συζήτηση πήγε στην οικογένεια του και ειδικότερα στην μητέρα του αλλά και τον πατέρα του, που έχασε πριν από τέσσερα χρόνια, ο Γιάννης έβαλε τα κλάματα.

"I want to thank Milwaukee for believing in me." pic.twitter.com/cp6WaqPBEV — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021

Πιο συγκεκριμένα ο «Giannis» είπε:

«Αυτό είναι για τη μητέρα μου, δούλεψε πολύ σκληρά για να είμαι εδώ. Αυτό είναι για τον πατέρα μου, που βλέπει από ψηλά. Αυτό είναι για τη σύντροφό μου, που φροντίζει και προσέχει τον γιο μου. Αυτό είναι για τα αδέρφια μου. Μπορεί να είμαι ξεροκέφαλος κάποιες φορές, απομακρύνομαι από τα social media γιατί θέλω πολύ να πετύχω αυτό εδώ, να τα καταφέρω. Κάθε μέρα, όμως το κάνω για τη μητέρα, τον πατέρα μου, τη σύντροφό μου, τα αδέλφια μου.

Ξέρετε τι θέλω να κάνω; Θέλω να δημιουργήσω μια μηχανή του χρόνου και να πάω πίσω και να κερδίσω το Rookie of the Year και μετά να παίζω ερχόμενος από τον πάγκο για να κερδίσω το Sixth Player of the Year. Πλάκα κάνω. Θέλω να γιορτάσουμε, να το ευχαριστηθούμε.

Πρέπει να το ξανακάνουμε! Όταν κέρδισα το MVP σκέφτηκα, πάει τελείωσε, πάμε στο επόμενο, πρέπει να το ξανακάνω. Αυτό το συναίσθημα όμως είναι… εξάρτηση. Αγαπώ να παίζω στα NBA Playoffs, αγαπώ να παίζω με αυτά τα παιδιά. Εύχομαι να το ξανακάνουμε.

Σημαίνει πολλά για μένα η στήριξη από τον Κόμπι Μπράιαντ. Στην αρχή φαινόταν σαν αστείο, αυτό που έκανε με τις προκλήσεις. Γι’ αυτό του έστειλα μήνυμα, για το ποια είναι η πρόκληση που έχει για μένα. Όταν μου είπε για το “MVP” σκέφτηκα “ο Κόμπι έχει τέτοια εικόνα για μένα; Έχει τέτοια πίστη σε μένα;”. Δεν ήταν κάτι σαν υποχρέωση ή κάτι, αλλά κάτι που ήθελα να πετύχω.

Όταν υπέγραψα το νέο μου συμβόλαιο, ήταν γιατί δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν».

