Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα δάκρυα χαράς μετά τον θρίαμβο

Newsroom eleftherostypos.gr

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σε κλάματα ξέσπασε ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο λίγο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

Ο 26χρονος MVP των τελικών πανηγύρισε με τους δικούς του ανθρώπους και τους συμπαίκτες του την επιτυχία της ομάδας και στη συνέχεια άρχισε να κλαίει από χαρά, αναλογιζόμενος την πορεία των οκτώ ετών από τα Σεπόλια μέχρι την κορυφή του NBA.

Giannis immediately celebrated his NBA Championship with his family following the buzzer 🥺 pic.twitter.com/ddyrXcP6pr

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021