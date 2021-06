Newsroom eleftherostypos.gr

Euro 2020: Το χειρότερο σενάριο βιώνει ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος στο φιλικό της Γαλλίας με τη Βουλγαρία, χτύπησε στο γόνατο, αποχώρησε δακρυσμένος και υπάρχει έντονη ανησυχία ενόψει της διοργάνωσης.

Αποκλεισμένος από την Εθνική από το 2015, ο Καρίμ Μπενζεμά επέστρεψε και ήταν τρομερά χαρούμενος γι’ αυτό.

Ωστόσο, μόλις στο δεύτερο παιχνίδι του με τη Γαλλία, το φιλικό κόντρα στη Βουλγαρία, έπεσε στο έδαφος και έπιασε το γόνατό του, ζητώντας να γίνει αλλαγή. Αμέσως αντικαταστάθηκε και τη στιγμή που κάθισε στον πάγκο, δάκρυσε.

Αυτό προφανώς σημαίνει ότι ο ίδιος αντιλήφθηκε σε πρώτη φάση ότι το πρόβλημα στο γόνατο δεν είναι ασήμαντο και αναμφίβολα η σκέψη του θα πήγε στη σοβαρή πιθανότητα να χάσει το τουρνουά. Την επόμενη Τρίτη (15 Ιουνίου, 22:00), η Γαλλία αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση τη μεγάλη αντίπαλό της Γερμανία.

Το ιατρικό πόρισμα αναφορικά με τον τραυματισμό του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται…

Benzema subbed off injured with EURO 2020 just days away… 🤕 pic.twitter.com/fUyrW1XiWX

