Κόμπι Μπράιαντ: Ανατροπή με το πόρισμα – Δεν υπήρχε μηχανική βλάβη – Τι προκάλεσε το δυστύχημα

Μετά από περίπου έναν χρόνο, βγήκε σήμερα (9/2) το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του ελικοπτέρου που κόστισε τη ζωή τόσο στον Κόμπι Μπράιαντ, όσο και σε άλλους οκτώ επιβαίνοντες, στις 26 Ιανουαρίου του 2020.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το πόρισμα το δυστύχημα προκλήθηκε εξαιτίας λάθους του πιλότου, ο οποίος αποπροσανατολίστηκε από την πυκνή ομίχλη και όχι εξαιτίας μηχανικής βλάβης του μοιραίου ελικοπτέρου.

Μάλιστα, αρχικά είχε κυκλοφορήσει και η φήμη ότι ο «Black Mamba», αν και γνώριζε για τις άσχημες καιρικές συνθήκες, πίεζε από την πλευρά του να γίνει κανονικά η πτήση. Ωστόσο, ύστερα από την εξέταση των στοιχείων κατά τη διάρκεια των ερευνών, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε.

US safety investigators said the pilot of Kobe Bryant's helicopter flew through clouds last year in an apparent violation of federal standards, and likely became disoriented just before the helicopter crashed and killed Bryant and 8 others. Earlier story: https://t.co/fbuXc0Hnbv

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) February 9, 2021