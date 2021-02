Στέφανος Τσιτσιπάς: Γιουχαρίσματα από το κοινό για δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Tην έντονη αντίδραση του κοινού προκάλεσαν οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά μετά το τέλος του αγώνα με τον Ζιλ Σιμόν, τον οποίο νίκησε 3-0.

Ο Έλληνας τενίστας δήλωσε ότι δεν περίμενε τόσο εύκολη νίκη στον πρώτο γύρο του Australian Open, γεγονός που θεωρήθηκε αλαζονικό από το κοινό, με αποτέλεσμα να υπάρξουν γιουχαρίσματα, τα οποία προσπάθησαν να καλύψουν οι Έλληνες ομογενείς στην κερκίδα.

That was the weirdest post-match interview in Stef's career, and that says a lot. 😂 (Part 1) pic.twitter.com/bhWTvkWitM — 🇬🇷 𝗧𝘀𝗶𝘁𝘀𝗶𝗽𝗮𝘀 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 🇬🇷 (@Tsitsifam) February 9, 2021

Ο ίδιος έδειξε ξαφνιασμένος και δήλωσε ότι απλώς λέει την αλήθεια, αλλά όταν ξεκίνησε να απαντάει για την τακτική του αντιπάλου του, προκάλεσε νέα αντίδραση, για να αναρωτηθεί «μήπως θέλετε να φύγω καλύτερα;».

Τελικά έμεινε… αλλά προκάλεσε αντιδράσεις ξανά, μιλώντας για τον επόμενο αντίπαλό του, τον ομογενή Αυστραλό Θανάση Κοκκινάκη.

Stef's post-match interview (Part 3) It became OK when he said "I'm not gonna say too much" 🤣 pic.twitter.com/oAEr1hpGJk — 🇬🇷 𝗧𝘀𝗶𝘁𝘀𝗶𝗽𝗮𝘀 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 🇬🇷 (@Tsitsifam) February 9, 2021

Stef's post-match interview (Part 4) Praising the Australian crowd 🥰 pic.twitter.com/aW51QSKJvD — 🇬🇷 𝗧𝘀𝗶𝘁𝘀𝗶𝗽𝗮𝘀 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 🇬🇷 (@Tsitsifam) February 9, 2021

Stef's post-match interview (Part 5) About facing Greek/Aussiee Thanasi Kokkinakis in the 2nd round pic.twitter.com/zv7Yfv6rUF — 🇬🇷 𝗧𝘀𝗶𝘁𝘀𝗶𝗽𝗮𝘀 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 🇬🇷 (@Tsitsifam) February 9, 2021

Ο Στέφανος είπε ότι είναι φίλος, αλλά αυτό δεν θα ισχύσει και στον αγώνα, κάτι που προκάλεσε ξανά την κερκίδα.

Τελικά αποχώρησε χειροκροτούμενος και με τις ελληνικές σημαίες να κυματίζουν στην εξέδρα.

