Σε πιάνει η καρδιά σου: Ο Μαρκέτι πήγε τη Ferrari του για πλύσιμο και την πήρε παλιοσίδερα [εικόνες & βίντεο]

Ο τερματοφύλακας της Τζένοα Φεντερίκο Μαρκέτι δεν πρόκειται να ξαναπάει το αυτοκίνητό του σε πλυντήριο αυτοκινήτων!

Ο τερματοφύλακας της Τζένοα είχε αφήσει τη Ferrari 812 Superfast που έχει στην κατοχή του για πλύσιμο πριν πάει στην προπόνηση των «ροσομπλού».

Παρ’ όλα αυτά, λίγες ώρες αργότερα, η τοπική αστυνομία τον ενημέρωσε πως το όχημά του βρέθηκε τρακαρισμένο και εγκαταλελειμμένο στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ένας υπάλληλος του πλυντηρίου ανέλαβε να επιστρέψει το αυτοκίνητο στο προπονητικό κέντρο της Τζένοα, ωστόσο έχασε τον έλεγχο και χτύπησε αρκετά σταθμευμένα οχήματα που ήταν εκεί κοντά. Πανικόβλητος, εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου!

«Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς από το περιστατικό, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα» είπε ο Μαρκέτι αλλά όπως και να το κάνουμε σε πιάνει η καρδιά σου να βλέπεις την ferrari να έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα με σίδερα.

The Genoa goalkeeper Federico Marchetti left fuming after £300k Ferrari 812 Superfast smashed up by car wash worker while training

It also struck five parked cars in the smash

The 812 Superfast is Ferrari’s most powerful sports car ever built.

It has a top speed of over 211mph. pic.twitter.com/RgFDhAHLvF

— Lilian Chan (@bestgug) January 12, 2021