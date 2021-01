Newsroom eleftherostypos.gr

Στα ημιτελικά ολοκληρώθηκε η εντυπωσιακή πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Abu Dhabi Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 6-3, 6-2 από την Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα (No10) η οποία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Τετάρτης με την 14η σερί νίκη της στο tour.

Έτσι ολοκλήρωσε μια εβδομάδα φανταστική στην οποία κέρδισε την Γκάουφ και τις Μουγκουρούθα και Κένιν που έχουν κατακτήσει Grand Slam και έδειξε ότι φέτος θα είναι η χρονιά της.

Dominant performance 🙌@SabalenkaA defeats Sakkari 6-3, 6-2 and secures a spot in the final!#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/kWPF0bKBdb

— wta (@WTA) January 12, 2021