«Αχιλλέας, Οδυσσέας, Τσιτσιπάς»: Το tweet του Ρολάν Γκαρός για την πρόκριση του τενίστα

Ιστορική πρόκριση πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Ρολάν Γκαρός.

Ο Ελληνας αθλητής επικράτησε άνετα 3-0 του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ φτάνοντας τα 12 σερί κερδισμένα σετ στα χωμάτινα κορτ της Γαλλίας. Μετά από καιρό, δείχνει πιο συγκεντρωμένος από ποτέ και έτοιμος για διάκριση. Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα καθώς πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στα προημιτελικά της μυθικής διοργάνωσης της Γαλλίας.

Μετά την τρομερή του εμφάνιση νωρίτερα σήμερα, με tweet του το Ρολάν Γκαρός έβαλε τον Ελληνα τενίστα δίπλα στον Αχιλλέα και τον Οδυσσέα για να δείξει πόσο σημαντικό είναι αυτό που πέτυχε στο Παρίσι ο ίδιος. «Αχιλλέας, Οδυσσέας, Τσιτσιπάς. Προσθέστε αυτόν τον θρύλο στους Ελληνες επικούς».

Στην φάση των «8», ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ρούμπλεφ.

Achilles. Odysseus. Tsitsipas. Add this legend to the 🇬🇷 epics ✍️@StefTsitsipas becomes the first Greek player to reach the quarter-finals in Paris eliminating Dimitrov 6-3 7-6(9) 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/7kFpC3R1YM

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 5, 2020