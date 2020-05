Αθλητής ΜΜΑ έδωσε το σπασμένο του δόντι στον διαιτητή να το… φυλάξει [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένας αθλητής MMA λοιπόν ενώ είχε χάσει ένα δόντι στη διάρκεια αγώνα δεν σταμάτησε αλλά σκέφτηκε ότι αν επέμβει ο διαιτητής μπορει να συνεχίσει. Και τι έκανε; του το έδωσε να το φυλάξει.

Ο Antonhy Smith μαχόταν με τον Glover Teixeira όταν έχασε ένα δόντι από γροθιά του δεύτερου. Έτσι ενώ βρισκόταν στη διάρκεια λαβής έδωσε το δόντι στον διαιτητή για να μην χαθεί.

Μάλιστα, οι κάμερες έχουν «συλλάβει» και τη «συγγνώμη» -κατά κάποιον τρόπο- του αντιπάλου του, ο οποίος του λέει, ενώ τον έχει κάτω και τον κοπανάει: «Συγγνώμη, είναι μέρος της δουλειάς».

Sooo you wanna be an MMA Fighter ?

Moments after Anthony Smith handed the ref his teeth he has this exchange with Glover..

pic.twitter.com/UfxXa4dTZG

— Intermission Sports (@Intermission__) May 14, 2020