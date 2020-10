Η μουσική επιστρέφει στην πόλη – Τι θα ακούσετε στα στέκια της Αθήνας

Δέσποινα Σαββοπούλου

Η μουσική επιστρέφει σιγά σιγά στην πόλη. Μερικά στέκια ανοίγουν και πάλι και προσπαθούν να βρουν τους ρυθμούς τους ακολουθώντας τους κανόνες ασφαλείας κατά του κορονοϊού.

Ο Τάκης Ζαχαράτος δίνει απόψε και αύριο τις δύο τελευταίες παραστάσεις του στο Aλσος. Η παράσταση του κορυφαίου περφόρμερ «Eλα μια βόλτα» ξεκινά στις 20.45.

Τη σκυτάλη παίρνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου η Aννα Βίσση, η οποία ενώνεται ξανά με τη 13μελή μπάντα της για μια μοναδική παράσταση με τραγούδια τεσσάρων και πλέον δεκαετιών, με φρέσκιες ενορχηστρώσεις!

Θέατρο Aλσος: Ευελπίδων 4, Κυψέλη-Πεδίον του Aρεως. Ωρα έναρξης: 20.30. Τηλ.: 210 8831487 & 210 8227471. Προπώληση: viva.gr και στα ταμεία του θεάτρου.

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Jazz Chronicles, το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φιλοξενεί στο Φάρο την Eλληνοβραζιλιάνα τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια Κατερίνα Πολέμη σε μια ιδιαίτερη παράσταση.

Τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας του ΕΟΔΥ, θα δοθεί σε περιορισμένο αριθμό θεατών με την προαγορά εισιτηρίου, ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τις συναυλίες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ www.snfcc.org, στη σελίδα του στο facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

Μαζί με τον Πέτρο Βαρθακούρη (κοντραμπάσο, κιθάρα) και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο (τρομπέτα, φλικόρνο) επιλέγει χαρακτηριστικές στιγμές από τις βραβευμένες μουσικές της για το θέατρο και τον κινηματογράφο (Ευρυδίκη, Μεγάλη Χίμαιρα, Μικρά Αγγλία, Γιούγκερμαν, Λυσιστράτη), με επιλογές από τη δισκογραφία της και διασκευές.

Λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία ή τον αριθμό θεατών εντός του Φάρου θα ανακοινωθούν κοντά στην ημερομηνία της εκδήλωσης στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org.

ΚΠΙΣΝ: Εισιτήρια 5€. Προπώληση εισιτηρίων στα ταμεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ticket Services.

Το Gazarte άνοιξε και προσφέρει μουσικά Live Sessions αγαπημένων καλλιτεχνών. Απόψε σε μία συλλεκτική on stage συνάντηση, το κουαρτέτο του RSN, με τον MC Yinka στα φωνητικά, τον Blend Mishkin και τη Sugahspank, αλλά και με τον BnC and The Disco Vampire, αναλαμβάνουν να ηλεκτρίσουν το Roof Stage.

Αύριο Κυριακή η Αγγελική́ Τουμπανάκη, η world jazz καλλιτέχνις, μας προσκαλεί σε ένα live υψηλής αισθητικής, που καταλήγει να είναι ένα αυθόρμητο μουσικό ταξίδι σε κοσμοπολίτικα μονοπάτια! Οι Swingin’ Cats κάθε Τετάρτη προσφέρουν άκρως ξεσηκωτικές βραδιές με ρετρό διάθεση. Κάθε Πέμπτη από τις 22 Οκτωβρίου οι Gadjo Dilo παρασύρουν το κοινό να χορέψει και να τραγουδήσει μαζί τους.

Ο Παύλος Παυλίδης εμφανίζεται στις 23/10 σε μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Φώτη Σιώτα και τον Δημήτρη Τσεκούρα. Το Σάββατα 24/10 και 7/11, ο Monsieur Minimal έρχεται με τους αισθησιακούς ρυθμούς και ποπ ήχους των νέων του singles, Release me και Easteria. Η Irene Skylakaki εμφανίζεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου σε μια ατμοσφαιρική βραδιά με αέρινες folk μελωδίες.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης με τη Σπείρα για μια μοναδική, σπιτική, χειροποίητη βραδιά το Σάββατo 31 Οκτωβρίου. O διεθνώς καταξιωμένος jazzman Costas Baltazanis συναντά τη Marina Satti και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους την Κυριακή 1η Νοεμβρίου.

Περικυκλωμένη από κάθε λογής μουσικό όργανο, η Μαρία Παπαγεωργίου, σε μια solo performance, ντύνει με τη φαντασία της τραγούδια που αγάπησε, στις 2 και 9 Νοεμβρίου.

Gazarte: Βουτάδων 32-34, Κεραμεικός, Τηλέφωνο: 210 3460347.

Στο Αθηνά Live o κορυφαίας τζαζίστας Γιώργος Φακανάς δίνει δύο διπλές συναυλίες την Παρασκευή και το Σάββατο 30 και 31 Οκτωβρίου. Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης ευρωπαϊκής τους περιοδείας, ο Γιώργος Φακανάς με τον Guthrie Govan στην κιθάρα και τους Δ. Σεβδαλή στα keyboards και τον Μ. Πασιαλή στα drums ηχογράφησαν το εκρηκτικό διπλό Live cd «The Nest Live in Athens». To cd ξεκινάει τώρα το ταξίδι του με live εμφανίσεις του γκρουπ.

Λόγω των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, μπορούν να διατεθούν μόνο 40 εισιτήρια ανά συναυλία.

Γι’ αυτό θα πραγματοποιηθούν δύο συναυλίες ανά ημέρα για 40 άτομα στην κάθε συναυλία. Δηλώστε συμμετοχή στο 2104813605 και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας έγκαιρα. Ωρα έναρξης α’ συναυλίας 8.00 μ.μ. και δεύτερης συναυλίας 9.30 μ.μ.

ΑΘΗΝΑ Live: Λ. Ποσειδώνος 3, Παραλία Μοσχάτου-Ν. Φαλήρου. Τηλ. 210 4813605 – 210 4819355, e-mail: [email protected], www.fakanas.gr.

