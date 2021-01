Μάριαν Φέιθφουλ: Νίκησε τον κορωνοϊό και κυκλοφορεί νέο δίσκο – Στα 74 πιστεύω μόνο τα θαύματα, λέει η Βρετανίδα μουσικός

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Τον Απρίλιο πέρασε τρεις αγωνιώδεις εβδομάδες νοσηλευόμενη σε εντατική μονάδα, προσπαθώντας να επιζήσει από τον νέο κορονοϊό.

Ολοι, ακόμα και οι γιατροί της, δεν της έδιναν πολλές ελπίδες. Εκείνη όμως κατάφερε να πάρει εξιτήριο όρθια και να ηχογραφήσει και ένα νέο δίσκο που θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο.

Μιλάμε φυσικά για τη Μάριαν Φέιθφουλ, που στα 74 της χρόνια κινδύνεψε να μας αποχαιρετήσει οριστικά. Μην ξεχνάμε ότι έχει ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού, μια εγχείρηση στο γοφό που πήρε άλλη τροπή μετά από μόλυνση, την ηπατίτιδα C, για να μην πάμε ακόμα πιο πίσω στο παρελθόν και μιλήσουμε για τις καταχρήσεις που της άφησαν το σημάδι τους.

Ο νέος κορονοϊός άφησε κι αυτός στο πέρασμά του τα δικά του σημάδια. «Η μνήμη μου δεν με βοηθάει πια, κουράζομαι εύκολα και οι πνεύμονές μου δεν είναι απόλυτα εντάξει. Χρειάζομαι οξυγόνο κατά τη διάρκεια της μέρας. Οι παρενέργειες είναι πολύ περίεργες. Μερικοί άνθρωποι που γλίτωσαν δεν μπορούν να μιλήσουν ή να περπατήσουν. Τρομερό», λέει σε πρόσφατη συνέντευξή της στον «Guardian».

Εκπλήσσοντας ακόμα περισσότερο γιατρούς, φίλους και συγγενείς, κατάφερε να ολοκληρώσει τις ηχογραφήσεις του νέου της δίσκου, που φέρει τον τίτλο «She walks in beauty», που είχε αφήσει στη μέση πριν από τη μάχη της με τον κορονοϊό.

Σε αυτό το άλμπουμ η Φέιθφουλ απαγγέλλει ποιήματα ρομαντικών δημιουργών, του Κιτς, του Σέλεϊ και άλλων, ενώ συμμετέχουν ο Νικ Κέιβ, ο Μπράιαν Ινο και ο στενός συνεργάτης του Κέιβ, Γουόρεν Ελις. Πρόκειται για ποιήματα που της άρεσαν πολύ από τότε που ήταν μαθήτρια στο σχολείο.

«Ημουν έξυπνη τότε, όμορφη και πίστευα ότι αυτά τα ποιήματα απευθύνονταν σε μένα», λέει και προσθέτει: «Ηθελα να τα ηχογραφήσω εδώ και πολλά χρόνια αλλά σκεφτόμουν ότι δεν θα ήθελε κανείς να τα ακούσει.

Ομως χάρη στον Γουόρεν Ελις και στο μάνατζέρ μου, η επιθυμία πραγματοποιήθηκε», τονίζει, εξηγώντας τις λεπτομέρειες. «Τα ποιήματα ταιριάζουν πάρα πολύ με την περίοδο που διανύουμε. Είναι πολύ όμορφα και σου προσφέρουν καταφύγιο σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Οταν τα διαβάζω νιώθω ότι είναι σαν να προέρχονται από την αιωνιότητα.

Είναι σαν τα βουνά και τους ποταμούς. Εχω συνειδητοποιήσει πια ότι δεν αναφέρονται σε μένα», λέει.

Πίσω στα 60s η Μάριαν Φέιθφουλ ήθελε να σπουδάσει Φιλοσοφία, Αγγλική Λογοτεχνία, αλλά αυτή η διαδρομή είχε πρόωρο τέλος όταν σε ένα πάρτι των Rolling Stones την πρόσεξε ο μάνατζέρ τους, Αντριου Ολνταμ, που γοητευμένος από τη μοναδική της ομορφιά, την προέτρεψε να γίνει ποπ σταρ. «Ηταν μια άθλια ιδέα και μου πήρε πολλά χρόνια για να ξεπεράσω το μίσος που ένιωθα για τον Ολνταμ, τους συνεργάτες του, ακόμα και τον Μικ και τον Κιθ.

Τους αγαπούσα τους Stones αλλά μου πήρε πολλά χρόνια για να αποδεχθώ τον εαυτό μου», λέει τώρα. Το 1967 η καριέρα της στο τραγούδι σταμάτησε και πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια εκείνης της δεκαετίας ως μούσα του Μικ Τζάγκερ, που έγραψε για εκείνην και εξαιτίας της κομμάτια σαν το «Sympathy for the devil», το «Wild horses» ή το «You can’t always get what you want». «Μούσα;

Τι απαίσια ιδιότητα είναι αυτή. Χάλια δουλειά. Δεν υπάρχουν αρσενικές μούσες, έτσι δεν είναι;», υπογραμμίζει.

Η συνέχεια γνωστή. Εθίστηκε στην ηρωίνη, έχασε την επιμέλεια του παιδιού της, η σχέση της με τον Μικ Τζάγκερ διακόπηκε και οι Stones δεν την ανέφεραν στα credits του «Sister Morphine» γιατί ήξεραν ότι τα χρήματα που θα κέρδιζε θα τα ξόδευε στις δόσεις της.

Μόνο το 1979 κατάφερε να ορθοποδήσει, να βγάλει το άλμπουμ «Broken English» και να επανέλθει στην επικαιρότητα. Από τότε μας υπενθυμίζει συχνά την παρουσία της με τη βραχνή, αλλοιωμένη φωνή της και τις σπουδαίες συνεργασίες- έκπληξη που έχει κάνει με καλλιτέχνες σαν τους Blur, Beck, Μικ Τζόουνς, Λου Ριντ, PJ Harvey, Cat Power, Pulp, Νικ Κέιβ κ.ά.

Ο Γουόρεν Ελις λέει ότι ο νέος της δίσκος είναι αυτός που «πάντα ήθελε να κάνει», ίσως όμως να είναι και ο τελευταίος της.

Ο κορονοϊός απειλεί και τη φωνή της, καθώς τα πνευμόνια της είναι ακόμα πιο εύθραυστα από πριν. «Αν δεν μπορέσω να ξανατραγουδήσω θα είναι μεγάλο πλήγμα για μένα. Αλλά είμαι 74 ετών και το μόνο στο οποίο πιστεύω πλέον είναι τα θαύματα. Το ότι είμαι ακόμα εδώ μετά από όλα όσα έζησα όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα είδος θαύματος που με κάνει να ελπίζω», καταλήγει.

