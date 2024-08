Σύμφωνα με πληροφορίες μιας πηγής στο PEOPLE αναφέρθηκε ότι η τραγουδίστρια πέρασε από το σπίτι που νοίκιασε ο Αφλεκ στο Μπρεντγουντ την Κυριακή 11 Αυγούστου, ενώ εκείνος βρισκόταν εκεί.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η ίδια συνόδευσε τον 12χρονο γιο του Σάμουελ στο εμπορικό κέντρο.

Σύμφωνα με την πηγή η Λόπεζ, η οποία έχει τα 16χρονα δίδυμα Μαξ και Εμμα με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Αντονι (Marc Anthony), ανυπομονεί να περάσει χρόνο με τα παιδιά του Αφλεκ πριν αρχίσει το σχολείο. Ο ηθοποιός και η πρώην σύζυγός του Τζένιφερ Γκάρνερ (Jennifer Garner) έχουν τη 18χρονη Βάιολετ, τον 15χρονο Φιν και τον 12χρονο Σάμουελ.

Jennifer Lopez arrived at Ben Affleck’s house at 5 PM and was seen leaving around 9:45 PM she stayed for hours, marking the first time they’ve been seen together in over 2 months – August 12, 2024 pic.twitter.com/E4MYfg8DpX

