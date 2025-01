Η ηθοποιός έκανε μεγάλη προσπάθεια για να υποδυθεί τη διάσημη σοπράνο, ενώ όπως είχε δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της, είχε πονέσει πολύ κατά τη διάρκεια της παραγωγής, προσπαθώντας να «μπει» στα παπούτσια της Κάλλας.

Αν και ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα, η Αντζελίνα Τζολί δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει εξίσου την Ακαδημία Κινηματογράφου που είναι υπεύθυνη για τις υποψηφιότητες στα Όσκαρ, αλλά ούτε και την επιτροπή των βραβείων SAG.

Άνθρωπος από το περιβάλλον της, που τυχαίνει να σχετίζεται και με τη διοργάνωση των Όσκαρ, δήλωσε για εκείνη στην PageSix: «Η Αντζελίνα θα είναι συντετριμμένη. Κοιτάξτε τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε για την ταινία. Ήθελε να είναι υποψήφια».

Angelina Jolie left ‘devastated’ over Oscars snub for Maria biopic as ‘Hollywood is Team Brad Pitt’ https://t.co/t2yizHPUw1 pic.twitter.com/j9MKtJzyPU

— Daily Mail US (@DailyMail) January 24, 2025