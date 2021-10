Κέιτι Πέρι: Ο Ορλάντο Μπλουμ της έλυσε τον κορσέ επί σκηνής!

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ορλάντο Μπλουμ και η Κέιτι Πέρι αποτελούν αναμφίβολα ένα από τα πιο «δεμένα» ζευγάρια της διεθνούς σόουμπιζ, όπως αποδεικνύει και το παρακάτω στιγμιότυπο από συναυλία της Κέιτι στο Λος Άντζελες.

Η λαμπερή ποπ σταρ βρισκόταν επί σκηνής, φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα, το οποίο, όμως, της έκανε τη ζωή δύσκολη.

Προκειμένου να στηριχτεί στο σώμα της τραγουδίστριας, το φόρεμα έφερε στο εσωτερικό του έναν κορσέ, ο οποίος δυσκόλευε την Κέιτι να αναπνεύσει. Ευτυχώς, στο κοινό βρισκόταν ο σύζυγός της, Ορλάντο Μπλουμ, τον οποίο η τραγουδίστρια δεν δίστασε να φωνάξει επί σκηνής, για να τη βοηθήσει.

Ο Ορλάντο, δείχνοντας να ξέρει τι κάνει, άνοιξε το φερμουάρ του φορέματος της Κέιτι, επιτρέποντάς της να πάρει επιτέλους μια ανάσα. Το κοινό ζητωκραύγασε για την «απελευθέρωση» της αγαπημένης του ποπ σταρ και αποθέωσε τον τρυφερό και… αλληλέγγυο σύζυγό της, που δεν δίστασε να της δώσει ένα τρυφερό φιλί στην πλάτη, όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία.

.@KatyPerry got a little help from her fiancé Orlando Bloom before singing at Variety’s ‘Power of Women’ event. 💖 pic.twitter.com/2mv14A3XPl

— Pop Crave (@PopCrave) October 2, 2021