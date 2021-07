GNTM: Σε ποια πρώην παίκτρια είχε γίνει πρόταση για το Big Brother

Newsroom eleftherostypos.gr

Στην κάμερα του «Καλοκαίρι #not» μίλησε η Μέγκι Ντρίο. Η πρώην παίκτρια του GNTM, που είχε συζητηθεί όσο λίγες, αναφέρθηκε στη Θεοδώρα Ρασέλ και αποκάλυψε ότι της έχει γίνει πρόταση για το Big Brother.

Όπως είπε δε την ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε ένα τέτοιου τύπου ριάλιτι ενώ αντιθέτως θα έβλεπε με χαρά μια πρόταση για το Dancing with the Stars.«Έχω δεχτεί μια πολύ ισχυρή πρόταση από το Big Brother για να συμμετάσχω, πράγμα που δε με ενδιαφέρει για φέτος τουλάχιστον. Χαίρομαι που το όνομά μου έχει ακουστεί για το Dancing with the Stars αλλά δεν έχει γίνει κάποια πρόταση, αν μου γινόταν θα ήμουν θετική να συμμετάσχω σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά η Μέγκι Ντρίο.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη Θεοδώρα Ρασέλ και τα «βέλη» δεν άργησαν να πέσουν. «Δεν είναι μοντέλο, καλύτερα που έγινε τραγουδίστρια. Υπήρξαμε φίλες παλιά. Μπήκε στο GNTM με μιμήθηκε, έκανε τα δικά της για να μου μοιάσει, αλλά δεν της βγήκε σε καλό», σημείωσε.

Όσο για την προσωπική της ζωή τόνισε ότι διανύει μία πολύ όμορφη φάση στο πλευρό του συντρόφου της, ο οποίος είναι για εκείνη «η οικογένεια και το σπίτι της».

