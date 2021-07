Newsroom eleftherostypos.gr

«Εγκλωβισμένη» στην κηδεμονία του πατέρα της θα παραμείνει η τραγουδίστρια Μπρίτνει Σπίαρς, καθώς, όπως αναφέρει ο Guardian, το δικαστήριο δεν δέχτηκε την προσφυγή της να απελευθερωθεί.

Σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν, το Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες αρνήθηκε το αίτημα της σταρ της ποπ, που είχε καταθέσει τον περασμένο Νοέμβριο, με το οποίο ζητούσε να απαλλαγεί από την κηδεμονία του πατέρα της.

Πρόκειται για διαφορετικό αίτημα από εκείνο που η Μπρίτνει Σπίαρς κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα, μαζί με την συγκλονιστική κατάθεσή της όπου παρακάλεσε το δικαστήριο να την αφήσει να ζήσει όπως θέλει την ζωή της.

Η Μπρίτνει Σπίαρς- που κλείνει τα 40 φέτος – χαρακτηρησε ως κακοποιητικό τον πατέρα της, τον άνθρωπο που ο νόμος έχει διορίσει κυρίαρχο της ζωής της, από τότε που η σταρ έχασε τον έλεγχο με το αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας.

Part of the audio on Britney's voice #FreeBritney 💔 pic.twitter.com/4rc3qXJF4d

— José (@joseyosoy_) June 23, 2021