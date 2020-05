Ατύχημα για την Μαρία Μπακοδήμου – Τι συνέβη;

Newsroom eleftherostypos.gr

Ατύχημα φαίνεται πως είχε η Μαρία Μπακοδήμου όσο βρισκόταν σε καραντίνα. Η ίδια το ανακοίνωσε στον αέρα του OPEN κατά την διάρκεια του Just the 2 of Us.

Το σόου άνοιξε με έναν επικό τρόπο, προκαλώντας μεγάλη εντύπωση. Ανάμεσα στα πρώτα λεπτά ο παρουσιαστής, αναφέρθηκε στο ότι αυτό είναι το δεύτερο σόου τους, αλλά μοιάζει σαν να είναι πρώτο μιας και με το που έγινε η πρεμιέρα, η πανδημία χτύπησε την πόρτα και ακυρώθηκαν τα γυρίσματα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο youweekly.gr