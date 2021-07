Μετακινήσεις στα νησιά: Γιατί μπήκαν περιορισμοί και τo σκεπτικό για τα self test

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Αυστηροποιείται το πλαίσιο για τις μετακινήσεις προς τα νησιά από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου για τους μη εμβολιασμένους, αφού η δυνατότητα self test… κόβεται και πλέον για να ταξιδέψει κάποιος που δεν έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης προς νησί χρειάζεται είτε rapid είτε μοριακό αρνητικό τεστ.

Η νέα απόφαση που ανακοινώθηκε χθες στοχεύει να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον «μοχλός πίεσης» προς τους πολίτες ώστε να σπεύσουν να εμβολιαστούν, ειδικά από τη στιγμή που όπως ήδη φαίνεται η χαλάρωση των νεότερων στα νησιά έχει φέρει εξάρσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε μία εβδομάδα η μέση ηλικία των νέων κρουσμάτων μειώθηκε κατά πέντε χρόνια και διαμορφώνεται στα 27 έτη. Η μετάλλαξη «Δέλτα» αυξάνει τα κρούσματα παγκοσμίως, τάση που άρχισε και στη χώρα μας, όπου εντοπίζονται συνολικά 54 περιστατικά του μεταλλαγμένου στελέχους, από τα οποία τα 30 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τι αλλάζει στις μετακινήσεις

Κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε χθες τα νέα μέτρα που αφορούν σε ταξίδια προς και από νησιά από την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Ιουλίου. Πιο συγκεκριμένα:

Για τις μετακινήσεις προς τα νησιά θα απαιτούνται για τους ενήλικες:

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, σε διαφορετική περίπτωση:

αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες, ή

αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.

Για ανήλικους 12 έως 17 ετών προβλέπεται οποιοδήποτε τεστ, συμπεριλαμβανομένου και του self test. Οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα. Στην επιστροφή από τα νησιά συνιστάται η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, καθώς και

α) όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), όπως ήδη ισχύει,

β) όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις, ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης, με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) αν πρόκειται για εργαζομένους όπως ήδη ισχύει και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) πριν τη μετακίνηση για τους υπολοίπους.

Γιατί «καταργήθηκε» το self test

Αυτό που αλλάζει ουσιαστικά σε σχέση με τα μέχρι σήμερα μέτρα για μετάβαση στα νησιά είναι ότι το self test δεν λαμβάνεται υπόψη για τους ενήλικες. Οι ειδικοί κατέληξαν σε αυτή την εισήγηση καθώς ήδη καταγράφονται εξάρσεις στα νησιά, η μετάλλαξη «Δέλτα» θεωρείται δεδομένο ότι θα φέρει αύξηση κρουσμάτων και ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν υπήρχε τρόπος να ελεγχθεί ότι γίνεται αφού βασίζεται σε δήλωση του ίδιου του πολίτη. Επιπλέον, δυσκολεύει τους ανεμβολίαστους αφού τους αναγκάζει να πληρώσουν σε εργαστήριο για διενέργεια rapid ή μοριακού τεστ από επαγγελματία Υγείας, κάτι που επιστήμονες και κυβέρνηση ελπίζουν να «σπρώξει» περισσότερους πολίτες στα εμβολιαστικά κέντρα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Επιτροπή εισηγήθηκε ακριβώς τα ίδια και για μετακινήσεις στην ηπειρωτική χώρα. Την εισήγηση αυτή θα αξιολογήσει η κυβέρνηση και θα επανέλθει με νεότερες ανακοινώσεις εφόσον λάβει την απόφαση.

Κορονοϊός: Μικρή αύξηση στα κρούσματα



Η καθοδική πορεία των επιδημιολογικών δεικτών στη χώρα μας δείχνει ότι ανακόπηκε την τελευταία εβδομάδα, όπως είναι φανερό και από τα ημερήσια κρούσματα που ανακοινώνονται τις τελευταίες τρεις ημέρες. Η καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου έκανε λόγο χθες για σταθεροποίηση της επιδημίας και όχι πτώση, ενώ τόνισε τη διαφαινόμενη διασπορά σε νησιά – τουριστικούς προορισμούς από νεότερους και ως επί το πλείστον ανεμβολίαστους πολίτες. Οπως επεσήμανε, από 18 έως 34 ετών είναι το 60% των κρουσμάτων ενώ μόλις σε διάστημα μίας εβδομάδας η μέση ηλικία των νέων διαγνώσεων έπεσε πέντε χρόνια και πλέον είναι στα 27 έτη. Ανέφερε ότι τα νησιά καταγράφουν μικρή μεν αλλά σταθερή αύξηση κρουσμάτων, γεγονός που πρέπει να χτυπήσει το «καμπανάκι» σχετικά με το τι ακολουθεί το επόμενο διάστημα που οι μετακινήσεις στα νησιά και η χαλάρωση θα ενταθούν. Μάλιστα, κάλεσε τους νέους, επιστρέφοντας από την ανάπαυλα στο νησί, να υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο πριν επισκεφθούν τους γονείς τους.

Φλερτάρει με το κόκκινο η Μύκονος

Hδη η Μύκονος εντάχθηκε στο «πορτοκαλί» ή τρίτο επίπεδο του επιδημιολογικού χάρτη, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Ενώ όλη η χώρα είναι είτε «πράσινη» είτε «κίτρινη», λίγες εξαιρέσεις αποδεικνύουν ότι ο επιδημιολογικός συναγερμός μπορεί να ανέβει. Εκτός της Μυκόνου, στο «πορτοκαλί» επίπεδο είναι, επίσης, η Κως, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και η Σκιάθος. Πάντως, οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Ευβοίας και Δυτικής Αττικής έπεσαν επίπεδο και έγιναν «κίτρινες», ενώ οι Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Φλώρινας, Τρικάλων, Κερκύρας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας μεταφέρθηκαν στο «πράσινο». Οι Δήμοι Σκύρου και Σαλαμίνας, επίσης, έγιναν «πράσινοι».

Η μετάλλαξη «Δέλτα»

Στο Ηράκλειο της Κρήτης εξακολουθούν να εντοπίζονται τα περισσότερα από τα θετικά στο μεταλλαγμένο στέλεχος «Δέλτα» δείγματα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσε το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις έχουν απομονωθεί συνολικά 54 κρούσματα της ινδικής μετάλλαξης, από τα οποία τα 30 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου τα μισά προέρχονται από ιχνηλασίες γνωστών κρουσμάτων ή και συρροές.

Οσον αφορά στα υπόλοιπα περιστατικά, η κατανομή έχει ως εξής: Οκτώ στην Αττική, πέντε στη Θεσσαλονίκη, τέσσερα στη Λέσβο, δύο στην Πάρο, από ένα σε Αχαΐα, αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στη Χαλκιδική, την Κορινθία και την Εύβοια.

Τα νέα κρούσματα είναι 25 (και αφορούν σε δείγματα που αναλύθηκαν έως τις 21 Ιουνίου) ενώ η εν λόγω μετάλλαξη έχει εντοπιστεί στο 0,33% των δειγμάτων που έχουν αναλυθεί συνολικά. Στο 81,70% έχει εντοπιστεί η βρετανική μετάλλαξη, στο 16,60% η νιγηριανή μετάλλαξη Β.1.1.318 και στο 0,61% η νοτιοαφρικανική Β.1.351.

Λάθος ερμηνεία για τις μάσκες

Ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση της μάσκας έκανε η καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου κατά τη χθεσινή ενημέρωση. Οπως είπε μόλις πριν λίγες ημέρες και λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκαν ότι «εάν κάποιος περπατά μόνος του στο πεζοδρόμιο μπορεί να μην τη φοράει». Η ίδια εξήγησε ότι με έκπληξη οι επιστήμονες αντιλήφθηκαν ότι το μήνυμα ελήφθη λάθος από τους πολίτες και η μάσκα αποτελεί ισχυρό μέτρο προστασίας κατά της Covid-19. Μόνο σε εξωτερικούς χώρους, όπου κάποιος δεν συγχρωτίζεται -δηλαδή για παράδειγμα περπατά μόνος ή με την οικογένειά του- μπορεί να την αφαιρεί. Ερωτηθείσα εάν θα επανέλθει η υποχρεωτικότητα της μάσκας και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, απάντησε πως είναι πιθανό εάν τα επιδημιολογικά δεδομένα χειροτερεύσουν, και αναφέρθηκε και στο χειμώνα, όταν ενδέχεται να εφαρμόζεται η χρήση της μάσκας και όχι μόνο για τον ερχόμενο, αλλά αφήνοντας να υπονοηθεί και… επόμενους χειμώνες. «Οδηγός» σε όλες τις αποφάσεις είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Ανατροπές

Οπως φαίνεται, το μεταλλαγμένο στέλεχος φέρνει ανατροπές νωρίτερα σε σχέση με ό,τι ανέμεναν οι επιστήμονες. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 761 νέα περιστατικά, αριθμός αυξημένος κατά 55,6% συγκριτικά με την περασμένη Πέμπτη. Ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, ανέφερε ότι συνολικά τα νέα κρούσματα είναι αυξημένα κατά 5% συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα. Η νέα έξαρση μοιάζει αναπόφευκτη και θα αφορά ως επί το πλείστον ανεμβολίαστους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα που δεν έχουν ισχυρή απόκριση στα εμβόλια. Και από τους δύο καθηγητές και μέλη της αρμόδιας για τον κορονοϊό επιτροπής τονίστηκε ότι ο κίνδυνος από το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος παραμένει χαμηλός για πλήρως εμβολιασμένους πολίτες.

Οι «σκληροί» δείκτες συνεχίζουν να συρρικνώνονται αφού ακολουθούν κατά δύο εβδομάδες τα κρούσματα. Ετσι, τα προβλεπτικά μοντέλα δείχνουν στις επόμενες δύο εβδομάδες 100 ασθενείς στις ΜΕΘ και δέκα θανάτους την ημέρα.

