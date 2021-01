Κορωνοϊός: Αποτελεσματικό το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά των μεταλλάξεων της Βρετανίας και της Νότιας Αφρικής

Newsroom eleftherostypos.gr

Κορωνοϊός: Αποτελεσματικό κατά των μεταλλάξεων της Βρετανίας και της Νότιας Αφρικής είναι το εμβόλιο της Pfizer/ BioNTech, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες.

Σε κοινή τους δήλωση, οι δύο εταιρείες εκτιμούν ότι οι «μικρές διαφορές» που εντοπίστηκαν σε δοκιμές που συγκρίνουν τον αρχικό ιό και τις πρόσφατες μεταλλάξεις «είναι απίθανο να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου».

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τα οποία στηρίζονται σε ανάλυση του αίματος συμμετεχόντων στις δοκιμές, στηρίζονται σε πιο εκτεταμένη ανάλυση από αυτά που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Pfizer την περασμένη εβδομάδα.

#BREAKING Pfizer-BioNTech say their Covid vaccine is effective against UK, South Africa variants pic.twitter.com/hlAG5SRrTi

— AFP News Agency (@AFP) January 28, 2021