Θετικοί στον κορωνοϊό Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε μέσω Twitter ότι τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια έδειξαν ότι έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό.

«Θα αρχίσουμε τη διαδικασία απομόνωσης και ανάρρωσης αμέσως», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τη διάρκεια της καραντίνας στην οποία θα τεθούν.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020