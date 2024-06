Τόσο ο δήμαρχος όσο και το συνεργείο επέβαιναν σε βάρκα και πραγματοποιούσαν συνέντευξη. Ξαφνικά ο οπερατέρ εντόπισε σε πολύ κοντινή απόσταση από την παραλία, σε ένα περιφραγμένο οικόπεδο με πέτρινο φράχτη, κάτι που θύμιζε ανθρώπινη φιγούρα. Με τη βοήθεια της κάμεράς του διαπίστωσε ότι πράγματι επρόκειτο για τη σορό του άτυχου παρουσιαστή του BBC.









Σύμη: Ο άνθρωπος που εντόπισε νεκρό τον παρουσιαστή του BBC στο Eleftherostypos.gr

Τη στιγμή που αντίκρισε τη σορό του άτυχου παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ, πίσω από το Beach Bar στην Αγιά Μαρίνα, περιγράφει ο υπεύθυνος του Beach Bar, Ηλίας Τσαβαρής.

Μιλώντας στο Eleftherostypos.gr , είπε ότι ο δήμαρχος και ένα τηλεοπτικό συνεργείο εντόπισαν από μακριά μία μορφή.

«Ο ιδιοκτήτης του Bar και ο δήμαρχος και ο δήμαρχος είδαν κάτι από μακριά. Αμέσως με κάλεσαν, πήρα το φουσκωτό και έφτασα στο σημείο. Όταν έφτασα η μυρωδιά που υπήρχε δεν περιγράφεται. Εγώ κατάλαβα ότι κάτι υπάρχει στο σημείο επειδή γυάλισε στο φως το ρολόι του.»

Όπως ο ίδιος μας λέει, η στάση της σορού του άτυχου παρουσιαστή είναι προς τον ουρανό. «Το σημείο είναι πολύ εύκολο. Απλά πίσω από το bar έχει ένα σημείο που δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι χαντάκι. Είναι ένα λούκι όπως τα λέμε εμείς. Εκεί μάλλον γλίστρησε ο άνθρωπος και έπεσε.».

Η περιγραφή του κ. Τσαβαρή τη στιγμή που αντικρίζει τη σορό του παρουσιαστή είναι πραγματικά σοκαριστική. «Έφτασα κοντά από αυτή την μυρωδιαά. Δεν μπορούσα να την αντέξω. Ο άνθρωπος είχε μελανιάσει. Ήταν χτυπημένος άσχημα και στο κεφάλι. Τον περπατούσαν ακόμη και μυρμήγκια. Ελπίζω να μην ξαναδώ στη ζωή μου μία τέτοια εικόνα».

Σύμη: Πώς βρέθηκε η σορός του Μάικλ Μόσλεϊ

Ο δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός του Μάικλ Μόσλεϊ.

Τόνισε επίσης ότι ο παρουσιαστής του BBC «ένιωσε μάλλον αδιαθεσία και ξάπλωσε και εκεί έμεινε ο άνθρωπος» και ότι «δεν φαίνεται να είναι χτυπημένος».

«Έφτασε στον προορισμό του που ήταν η Αγία Μαρίνα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει το μπάνιο του. Δέκα μέτρα από την παραλία ένιωσε μάλλον αδιαθεσία και ξάπλωσε, και εκεί έμεινε ο άνθρωπος. Δεν φαίνεται να είναι χτυπημένος από τις πρώτες πληροφορίες που έχω. Τον βρήκαμε την ώρα που πηγαίναμε με τη βάρκα και τραβούσαμε με τις κάμερες οι δημοσιογράφοι, η κάμερα της ΕΡΤ1 που ήταν δίπλα μου έπιασε τρία αντικείμενα. Όταν ήρθαμε εδώ στο στέκι που έχουμε στήσει, σε μία καφετέρια, αναλύσαμε την εικόνα και η εικόνα αυτή έδειξε ότι ήταν το πτώμα, η σορός του δημοσιογράφου που διένυσε όλη αυτή τη διαδρομή για να φτάσει στον προορισμό του και να πεθάνει 10 μέτρα από τη θάλασσα».









Σύμη: Τα βρετανικά ΜΜΕ για τον θάνατο του παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ

Με εκτενή ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις καλύπτουν τα ξένα ΜΜΕ την είδηση για τον θάνατο του παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ, και το τραγικό τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισής του στη Σύμη.









To BBC, όπου εργαζόταν ο Μόσλεϊ, τονίζει ότι «αστυνομική πηγή είπε στο BBC News ότι ο Μόσλεϊ ήταν νεκρός εδώ και αρκετές ημέρες. Ο δήμαρχος Σύμης είπε ότι το πτώμα βρέθηκε, καθώς ομάδες ερευνούσαν την ακτογραμμή με κάμερες. Οι ελληνικές Αρχές αναζητούσαν τον δρ Μάικλ Μόσλεϊ εδώ και πέντε ημέρες και η προσπάθεια περιελάμβανε πυροσβέστες, σκύλους, ελικόπτερα, drones, ντόπιους και αστυνομικούς από τη Σύμη και από άλλα νησιά».

Body found in search for TV and radio presenter Michael Mosley, who went missing on a Greek island https://t.co/cdfvfaRso3 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 9, 2024

Τη θερμοπληξία αναφέρει ως πιθανή αιτία θανάτου του παρουσιαστή η Daily Mail: «Ο δρ Μάικλ Μόσλεϊ μπορεί να κατέρρευσε από τη ζέστη κατά τη διάρκεια της βόλτας του σε κακοτράχαλα εδάφη», ισχυρίστηκε ο δήμαρχος της Σύμης, Ελευθέριος Παπακαλοδούκας, που είπε επίσης ότι «οι ερευνητές έψαχναν σε λάθος μέρος τις δύο πρώτες ημέρες της αναζήτησης».

Body is found in hunt for Dr Michael Mosley: Police make discovery after huge search for Mail’s health guru who went missing during holiday walk on Greek island of Symi https://t.co/941Mf79tsD pic.twitter.com/pamZwGtUjz — Daily Mail Online (@MailOnline) June 9, 2024

Πληροφορίες από αστυνομική πηγή επικαλείται το Sky News: «Εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της εν εξελίξει έρευνας, ανέφερε ότι το πτώμα βρέθηκε σε βραχώδη ακτή από ιδιωτικό σκάφος και ότι εκκρεμεί η επίσημη αναγνώριση. Ο παρουσιαστής φέρεται να είχε ξεκινήσει μια βόλτα από την παραλία του Αγίου Νικολάου περίπου στις 13:30 τοπική ώρα, αλλά δεν κατάφερε να επιστρέψει στο κατάλυμά του. Στη συνέχεια απαθανατίστηκε σε πολλές κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης να περπατά στην πόλη Πέδι, περίπου 1,2 χλμ. μακριά, και στη συνέχεια κοντά σε ένα γιοτ κλαμπ στη Μαρίνα Σύμης. Αυτή ήταν η τελευταία γνωστή εμφάνισή του. Η σύζυγός του σήμανε συναγερμό το απόγευμα της Τετάρτης, αφού δεν επέστρεψε από τη βόλτα του».

Body found in search for Dr Michael Mosley https://t.co/AkLV6fm9NM pic.twitter.com/ytOaPbg5NH — The Sun (@TheSun) June 9, 2024

Ο Guardian αναφέρει: «Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η σορός ενός άνδρα που πιστεύεται ότι είναι ο αγνοούμενος βρετανός γιατρός Μάικλ Μόσλεϊ βρέθηκε στο νησί της Σύμης. Ο Μάικλ Μόσλεϊ εξαφανίστηκε, αφού βγήκε για βόλτα στο νησί. “Βρέθηκε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας”, είπε στον Guardian ο αντιδήμαρχος του νησιού Νικήτας Γκρίλλας. “Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι αυτός”. Η ανεύρεση της σορού ήρθε την πέμπτη ημέρα μιας τεράστιας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από αέρα, ξηρά και θάλασσα, ώστε να βρεθεί ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και ειδικός της υγείας, που έκανε δημοφιλή τη διαλειμματική νηστεία».

Body of man believed to be TV doctor Michael Mosley found on Greek island, authorities say https://t.co/ZyGUXoIkt7 — The Guardian (@guardian) June 9, 2024

