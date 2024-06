Την υπόθεση παρακολουθεί στενά και η ηγεσία της ΕΛΑΣ και σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της Κωνσταντίας Δημογλίδου οι έρευνες που ξεκίνησαν νωρίς σήμερα το πρωί δεν έχουν ακόμη φέρει αποτελέσματα.

«Βρισκόταν στην παραλία του Αγίου Νικόλα με ένα άλλο ζευγάρι όταν αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι του στην περιοχή Πέδι της Σύμης. Ήταν γύρω στη 1.30 μ.μ. και ξέχασε το τηλέφωνό του στην παραλία. Κάθε προσπάθεια εντοπισμού του δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Ζητήσαμε από την πυροσβεστική να βοηθήσει στην επιχείρηση σε περίπτωση που μπορεί να γλίστρησε, να σκόνταψε, να έπεσε, ακόμη και να δαγκώθηκε από φίδι, παραμένοντας τραυματισμένος κάπου».

Ο Dr Mosley ήταν σε διακοπές με τη σύζυγό του αφού ολοκλήρωσαν μαζί μια εθνική περιοδεία που ονομάζεται: «Τρώτε καλά, κοιμάστε καλύτερα, ζήστε περισσότερο».

Ποιος είναι ο Dr Michael Mosley

Ο 67χρονος παρουσιάζει τα τηλεοπτικά προγράμματα This Morning και το The One Show. Επίσης παρουσιάζει και το podcast υγείας Just One Thing για λογαριασμό του BBC.

Μάλιστα ο ίδιος έβαλε το λιθαράκι του ώστε να αυξηθεί η δημοτικότητα της δίαιτας 5:2 για την απώλεια βάρους, η οποία περιλαμβάνει νηστεία για δύο ημέρες την εβδομάδα.

Όπως αναφέρει το skynews.gr, σε τοπική ομάδα στο Facebook, χρήστης γράφει: «Έρχεται ομάδα έρευνας και διάσωσης από την Αθήνα με drones και άλλο πιο εξελιγμένο εξοπλισμό για να επεκτείνει την έρευνα.».

Στην ανάρτηση, η οποία περιελάμβανε μια φωτογραφία του γιατρού, προστέθηκε: «Έχετε δει αυτόν τον άνθρωπο; Ξεκίνησε να επιστρέψει από το St Nick’s περίπου στις 13.30 και δεν κατάφερε να φτάσει σπίτι. Οι φίλοι του ανησυχούν καθώς έχουν περάσει 6 ώρες από τότε που τον είδαν τελευταία. Το όνομά του είναι Dr Mike Mosley και είναι ένα γνώριμο πρόσωπο για πολλούς Βρετανούς».