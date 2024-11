Αργότερα το απόγευμα, η σορός του θα οδηγηθεί στο ΚΑΝ Ριτσώνας, όπου θα αποτεφρωθεί στις 16:00, με την οικογένεια του εκδότη να απευθύνει έκκληση αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στην «ΕΛΠΙΔΑ» – Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο. «Στον μαχητή μου» γράφει το στεφάνι της συζύγου του Αντώνη Λυμπέρη, Έλενας Μακρή που βρίσκεται πάνω στο φέρετρο του εκδότη, ενώ η ίδια έφτασε υποβασταζόμενη από τα τρία της παιδιά στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Ο Αντώνης Λυμπέρης έδινε μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό.

Ποιος ήταν ο Αντώνης Λυμπέρης

Αυτοδημιούργητος, πολυπράγμων, πάντα κομψός, έγινε συνώνυμο των lifestyle περιοδικών και της υψηλής αισθητικής στις εκδόσεις.

Ο Αντώνης Λυμπέρης, ο αθλητής των θαλάσσιων σπορ με το πάθος για τη φωτογραφία, κατάφερε, μέχρι τα 34 χρόνια του, να χτίσει μια αυτοκρατορία στον χώρο του περιοδικού τύπου.

Η αρχή έγινε το 1981 με την έκδοση του περιοδικού «Surf and ski». Τρία χρόνια μετά ήρθε το «Yachting». Το πρώτο τεύχος του «Status» εκδόθηκε το 1988. Ακολούθησαν την δεκαετία του 90, τα περιοδικά «ΕΓΩ!», «LIFE&STYLE», «VOGUE», «HELLO!», «GLAMOUR», «LUCKY», «MEN’s HEALTH». To 2009 προχωρά στο επιτυχημένο «άνοιγμα» στο ραδιόφωνο με τους δημοφιλείς σταθμούς Best, Εν Λευκώ, Village.

