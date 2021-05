Newsroom eleftherostypos.gr

Το πρώτο αναβαθμισμένο ελικόπτερο Aegean Hawk S-70 παραδόθηκε, σήμερα Πέμπτη 6 Μαΐου, στο Πολεμικό Ναυτικό.

Οι εργασίες συντήρησης στο ελικόπτερο ολοκληρώθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Aeroservices, του πιστοποιημένου εγχώριου επισκευαστικού φορέα των ελικοπτέρων Sikorsky, στο αεροδρόμιο των Μεγάρων.

Το «παρών» στην παράδοση του ελικοπτέρου έδωσαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, καθώς και ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Η ένταξη των ένδεκα ελικοπτέρων Aegean Hawk S-70 του Πολεμικού Ναυτικού στο πρόγραμμα, εν συνεχεία υποστήριξης στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, είναι σημαντική για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, δεδομένου ότι η Aeroservices είναι η μόνη πιστοποιημένη επισκευαστική εταιρεία για τον συγκεκριμένο τύπο ελικοπτέρων Sikorsky στην Ευρώπη.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνεχάρη την Aeroservices για την αποτελεσματικότητά της, ενώ ανέφερε ότι «για 200 χρόνια, Ελλάδα και ΗΠΑ στέκονται η μία δίπλα στην άλλη και στηρίζουν τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Με τη στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, η χώρα μας, σύμφωνα με τον κ. Πάιατ, «εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει τα στρατιωτικά μέσα της», ενώ οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στο αμερικανικό και το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό δημιουργούν «νέες προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με μακροχρόνιο ορίζοντα».

Οι διακρατικές συμφωνίες για την άμυνα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα «προσφέρουν συνολικές λύσεις», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρέσβης, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «ο ουρανός είναι το όριο για τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ».

Happy to join @ChiefHNDGS & Vice Admiral Petrakis to see the hard work being done at Aeroservices to get vital @navygr aircraft back in the air. A terrific example of US foreign military sales building Hellenic Navy self-sufficiency & supporting jobs in Greece’s defense industry. pic.twitter.com/eHfWDYPACi

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) May 6, 2021