Είπε επίσης πως η Ουκρανία δεν θα δεχθεί ποτέ οποιαδήποτε συμφωνία για το τέλος του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία που θα γίνει πίσω από την πλάτη της και προέβλεψε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα προσπαθήσει να έχει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου για την επέτειο της νίκης στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο “όχι ως έναν ηγέτη που απολαμβάνει σεβασμού αλλά ως ένα στήριγμα [prop] στη δική του παράσταση”.

Σε μια φλογερή ομιλία στην ετήσια Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο Ζελένσκι είπε πως η ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς την προηγουμένη κατέστησε σαφές πως η σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζει.

“Ας είμαστε ειλικρινείς — τώρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η Αμερική να πει όχι στην Ευρώπη σε θέματα που την απειλούν”, είπε ο Ζελέσνκι, καθώς ο πόλεμος που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην χώρα του θα μπει σύντομα στον τέταρτο χρόνο.

“Πολλοί, πολλοί ηγέτες έχουν μιλήσει για (μια) Ευρώπη που χρειάζεται τους δικούς της στρατιωτικούς και τον δικό της στρατό. Έναν στρατό της Ευρώπης. Και πραγματικά πιστεύω πως έχει έρθει η ώρα να δημιουργηθούν οι ένοπλες δυνάμεις της Ευρώπης”.

Είπε πως ένας ευρωπαϊκός στρατός –που θα περιελάμβανε την Ουκρανία– χρειάζεται ώστε “το μέλλον (της ηπείρου) να εξαρτάται μόνο από τους Ευρωπαίους — και οι αποφάσεις για τους Ευρωπαίους να λαμβάνονται στην Ευρώπη”.

Συνέχισε: “Χρειάζεται η Αμερική την Ευρώπη ως αγορά; Ναι. Αλλά (τη χρειάζεται) ως σύμμαχο; Για να είναι η απάντηση ‘ναι”, η Ευρώπη χρειάζεται μια ενιαία φωνή, όχι δώδεκα διαφορετικές”.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν καταστήσει σαφές τις τελευταίες ημέρες πως περιμένουν από την Ευρώπη να αναλάβει την πρωταρχική ευθύνη για την άμυνά της, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τώρα άλλες προτεραιότητες, όπως η ασφάλεια των συνόρων και η αντιμετώπιση της Κίνας.

Έχουν επίσης πει, ωστόσο, πως παραμένουν δεσμευμένοι στη διατλαντική στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

“Η Αμερική χρειάζεται να δει πού κατευθύνεται η Ευρώπη”, είπε ο Ζελένσκι, “και αυτή η κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν θα πρέπει να είναι απλώς πολλά υποσχόμενη, θα πρέπει να κάνει την Αμερική να θέλει να σταθεί πλάι σε μια ισχυρή Ευρώπη”.

Ο Τραμπ προκάλεσε σοκ στους Ευρωπαίους συμμάχους με την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Πούτιν αυτή την εβδομάδα χωρίς να διαβουλευθεί προηγουμένως μαζί τους και ανακοινώνοντας άμεση έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι είπε στη διάσκεψη ότι πιστεύει πως θα ήταν “επικίνδυνο” να συναντηθεί ο Τραμπ με τον Πούτιν προτού συναντηθεί ο ίδιος με τον Τραμπ.

Η Ουκρανία έχει πει κατ΄επανάληψη πως θέλει τον σχεδιασμό μιας κοινής στρατηγικής με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πριν από οποιαδήποτε συνάντηση Τραμπ-Πούτιν.

Zelensky received a standing ovation as he began speaking in Munich.

“The time has come—European armed forces must be created.”

A stark contrast to yesterday’s lecture on democracy. pic.twitter.com/OtVLCL7FFl

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 15, 2025