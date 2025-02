Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook, η 33χρονη Φαμ γιόρταζε τα γενέθλιά της στις 14 Φεβρουαρίου και αυτό που θα έπρεπε να ήταν μια διασκεδαστική στιγμή έγινε εφιάλτης όταν το μπαλόνι υδρογόνου που κρατούσε εκρήγνυται και παίρνει φωτιά, τραυματίζοντας το πρόσωπό της.

Αντί να μοιραστεί χαρά, η Φαμ ανάρτησε φωτογραφίες από τις συνέπειες στο πρόσωπό της 6 μέρες μετά την έκρηξη.

«Τελικά ηρέμησα και αποφάσισα να το μοιραστώ, ελπίζοντας να μάθει ο κόσμος από αυτό.»

«Αυτό δεν είναι κάτι που θέλω να συμβεί σε άλλους, αλλά παρακαλώ μοιραστείτε αυτό το βίντεο για να αποφευχθεί να συμβεί ξανά.»

Η 33χρονη Φαμ είπε πως γιόρταζε τα γενέθλιά της σε ένα εστιατόριο, και ενώ η διοίκηση του μαγαζιού είχε προετοιμάσει μπαλόνια, η ίδια θέλησε να προσθέσει μπαλόνια υδρογόνου με το όνομά της επάνω.

Λάτρευε τα μπαλόνια τόσο πολύ που ζήτησε από τη φίλη της να της πάρει μια ακόμη φωτογραφία με αυτά, κάτι που αποκάλεσε «μεγάλο λάθος».

Η Φαμ κρατούσε το μπαλόνι υδρογόνου στο ένα χέρι και την τούρτα γενεθλίων στο άλλο, και όταν το κούνησε, συνέβη η έκρηξη!

Η Φαμ περιέγραψε την αίσθηση ως «μια οξεία αίσθηση τσιμπήματος στο πρόσωπο και στο χέρι» και έτρεξε στο μπάνιο να πλύνει το πρόσωπό της. Οι φίλοι της πανικοβλήθηκαν και την έστειλαν στο νοσοκομείο, όπου ο γιατρός είπε ότι υπέστη εγκαύματα δεύτερου βαθμού στο πρόσωπο και πρώτου βαθμού στο χέρι.

«Η όρασή μου δεν έχει επηρεαστεί σοβαρά, αλλά κάηκαν οι βλεφαρίδες μου.»

«Ο γιατρός εκτίμησε ότι θα χρειαστούν έως και 6 μήνες για να αναρρώσει το δέρμα μου. Πρέπει ακόμα να πηγαίνω στο νοσοκομείο για αλλαγές επιδέσμων και θεραπεία.»

Vietnamese girl’s birthday party turns tragic.

The incident occurred during her birthday celebration when the balloon came into contact with the candles on her cake.

Ms Giang Pham — who sustained burns on her face and body — shared a video of the moment on Thursday pic.twitter.com/uVfDWuTicj

— Adam Kruś (@adam_krus) February 24, 2025