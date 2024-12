Μόλις στις 8 Νοεμβρίου, μέρες μετά τη νίκη του Τραμπ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ απέκλεισε το ενδεχόμενο χάρης ή επιείκειας για τον νεότερο Μπάιντεν, λέγοντας: «Μας έχουν κάνει πολλές φορές αυτή την ερώτηση. Η απάντησή μας παραμένει, και είναι όχι».

«Είπα ότι θα τηρήσω την απόφαση της κριτικής επιτροπής και θα το κάνω. Και δεν θα τον συγχωρήσω», είπε επίσης ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής της G7 τον Ιούνιο

Όταν ρωτήθηκε αν σχεδίαζε να μετατρέψει την ποινή του Χάντερ Μπάιντεν, ο πρόεδρος είπε «όχι», σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο όλα… ξεχάστηκαν λίγες μόλις μέρες πριν εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο για να έρθει ο νέος «ένοικος», Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ θύμωσε με την αλλαγή στάσης του Μπάιντεν και δήλωσε: «Περιλαμβάνει η χάρη που απένειμε ο Τζο στον Χάντερ και τους ομήρους της 6ης Ιανουαρίου, που παραμένουν φυλακισμένοι εδώ και χρόνια; Τέτοια κατάχρηση (του δικαστικού συστήματος) και πλημμελής απονομή της δικαιοσύνης!»

Ο Χάντερ Μπάιντεν πάντως σε δήλωσή του, θεωρεί ότι έχει ήδη τιμωρηθεί για τις πράξεις του και όλα κρύβουν πολιτική… σκοπιμότητα!

«Παραδέχθηκα και ανέλαβα την ευθύνη για τα λάθη μου κατά τις πιο σκοτεινές ημέρες του εθισμού μου – λάθη που αξιοποιήθηκαν για να ταπεινωθώ και να ντροπιαστώ δημόσια εγώ και η οικογένειά μου για πολιτικό σκοπό».

Ενώ συνέχισε προσθέτοντας: «Κατά την ανάρρωση, μπορεί να μας δοθεί η ευκαιρία να επανορθώσουμε, όπου είναι δυνατόν, και να ξαναχτίσουμε τη ζωή μας, αν δεν θεωρήσουμε ποτέ δεδομένο το έλεος που μας έχει δοθεί. Δεν θα θεωρήσω ποτέ δεδομένη την επιείκεια που μου δόθηκε σήμερα και θα αφιερώσω τη ζωή που έχω ξαναχτίσει για να βοηθήσω όσους εξακολουθούν να είναι άρρωστοι και να υποφέρουν».

