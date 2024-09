Ο πρώην επικεφαλής του προσωπικού της Marie Alvarado-Gil, Chad Condit, κατηγόρησε τόσο τον γερουσιαστή όσο και τη Γερουσία της Πολιτείας της Καλιφόρνια για διακρίσεις κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας σε μήνυση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Σακραμέντο που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Στην καταγγελία 39 σελίδων – που είδε το Sky News – ο κ. Condit ισχυρίζεται ότι η κ. Alvarado-Gil τον πίεζε και καθ ‘όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του του ζητήθηκε να κάνει σεξουαλικές χάρες.

Στην τελευταία περίπτωση, που ισχυρίζεται ότι τον πίεσαν να κάνει σεξουαλική πράξη στη γερουσιαστή στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου, ο κ. Condit ισχυρίζεται ότι υπέστη τρεις δισκοκήλες στην πλάτη του και κατέρρευσε το ισχίο, για το οποίο είπε ότι χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση.

Μιλώντας στο POLITICO, ο Ognian Gavrilov, που εκπροσωπεί την κ. Alvarado-Gil, είπε ότι οι κατηγορίες είναι “χωρίς καμία επιβεβαίωση στοιχείων”.

Είπε: «Αυτή είναι μια περίεργη δίκη και θα την παλέψουμε και θα την κερδίσουμε».

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κ. Condit συνάντησε την κ. Alvarado-Gil το 2022, αφού απέτυχε να κερδίσει τις προκριματικές εκλογές για τη συνέλευση της Καλιφόρνια. Εκλέχθηκε γερουσιαστής της πολιτείας εκείνο το έτος και προχώρησε στην ανάδειξη του κ. Condit ως επικεφαλής του επιτελείου της.

Στη συνέχεια ισχυρίζεται ότι η γερουσιαστής άρχισε να του αναφέρει λεπτομέρειες της προσωπικής της ζωής και ισχυρίστηκε ότι η κ. Alvarado-Gil του είπε ότι πίστευε ότι θα έμοιαζε περισσότερο με τον πατέρα του, τον Gary Condit, έναν πρώην εκπρόσωπο των Δημοκρατικών από την Καλιφόρνια που είχε παραδεχτεί στην αστυνομία ότι είχε σχέσεις με πολλές νεότερες γυναίκες.

Ένας από αυτούς, ο ασκούμενος Chandra Levy, εξαφανίστηκε το 2001. Το σώμα της που είχε αποσυντεθεί βρέθηκε ένα χρόνο αργότερα, αν και ο Condit απαλλάχθηκε από οποιαδήποτε εμπλοκή.

Στην καταγγελία του, ο Chad Condit ισχυρίστηκε ότι η κ. Alvarado-Gil τον έβαζε επίσης να εκτελεί προσωπικές δουλειές όπως η οδήγηση των παιδιών της και η φροντίδα του σκύλου της μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο.

