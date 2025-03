Η στρατιωτική κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι μέχρι στγμής οι νεκροί από τον σεισμό ανέρχονται σε 1.700, οι τραυματίες σε 3.400 και οι αγνοούμενοι σε 300.

While everyone is showing how big hotels and roof top swimming pools in Bangkok during earthquake, we often forget more than 1500 have died in Myanmar and people are still bringing out survivors digging the debris in their bare hands! pic.twitter.com/GRlg0R20YO

Ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί και ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, τρεις ημέρες μετά την ασυνήθιστη έκκλησή του για διεθνή βοήθεια.

Η Ινδία, η Κίνα και η Ταϊλάνδη συγκαταλέγονται στις γειτονικές χώρες της Μιανμάρ που έχουν στείλει υλικοτεχνική βοήθεια και διαστώστες μαζί με τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και τη Ρωσία.

The scene after the collapse of the Shwe Pho Shing Mosque in #Mandalay due to the 7.7 magnitude #earthquake hit #Myanmar.

At least 20 people were killed when the Shwe Pho Shing Mosque in Mandalay collapsed during worship today due to a devastating… pic.twitter.com/UkJBGRRTkY

— Zia Hero (@SahatZia_Hero) March 28, 2025