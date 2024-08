Ειδικότερα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa το βίντεο τραβήχτηκε από κάμερα μία βίλας 200 μέτρα από το σημείο, το οποίο δείχνει το σκάφος καθώς βυθίζεται μπροστά από το Porticello. «Σε εξήντα μόλις δευτερόλεπτα μπορείτε να δείτε ότι το πλοίο εξαφανίζεται» είπε ο ιδιοκτήτης της βίλας.

Και πρόσθεσε: «Κατά τύχη, μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, κοίταξα τις κάμερες. Τα παιδιά μου μου το είπαν. Από τις είκοσι περίπου κάμερες που είναι εγκατεστημένες στο σπίτι, μόνο μία δεν ενοχλήθηκε από τον άνεμο και τη βροχή. Μπορείτε να δείτε πολύ καλά τι γινόταν».

Δείτε το βίντεο:

Η ιταλική ακτοφυλακή ανέφερε ότι συνεχίζει την έρευνά της αλλά δεδομένου του χρόνου που έχει παρέλθει από τη βύθιση του γιοτ ανοικτά στο Παλέρμο της Σικελίας, μια θετική έκβαση είναι δύσκολο να τη φανταστεί κανείς

Σύμφωνα με το BBC o καπετάνιος της φρεγάτας Vincenzo Zagarola δήλωσε στον ιταλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL 102.5: «Δεδομένου του χρόνου που πέρασε και των συνθηκών του συμβάντος, είναι φυσικά δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλά, αλλά δεν τα παρατάμε και εξακολουθούμε να αναζητούμε τους αγνοούμενους.

Ο Zagarola είπε ότι η βύθιση ήταν ξεκάθαρα ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο γεγονός και προσέθεσε: «Τα λιμάνια στην Ιταλία κατανέμονται με φυσικό τρόπο στις παράκτιες αποβάθρες. Είναι περιοχές που προσφέρουν επαρκή προστασία από έκτακτα γεγονότα που μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις». «Είναι προφανές ότι οποιοδήποτε λιμάνι προσφέρει φυσικά καταφύγιο, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να ελλιμενιστείς σε ένα λιμάνι», προσέθεσε. Στην επιχείρηση συνδράμουν δύτες από τη Νάπολι και τη Μεσσήνη.

Ένας από τους δύτες είπε σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι το γιοτ είναι «πρακτικά άθικτο», ακουμπισμένο στο πλάι στον βυθό της θάλασσας. Ενας εκπρόσωπος της Ιταλών διασωστών, είπε ότι οι δύτες παρεμποδίστηκαν από έπιπλα που εμποδίζουν την πρόσβαση στις καμπίνες. Έψαχναν εναλλακτικούς τρόπους για να μπουν μέσα, μεταξύ άλλων από ένα παράθυρο.

Οι δύτες περιορίζονται σε μόλις 12 λεπτά κάτω από την επιφάνεια του νερού. Με τον χρόνο που χρειάζεται για να βουτήξουν στο ναυάγιο και να ανέβουν ξανά, έχουν μόλις 10 λεπτά ανά κατάδυση για να ψάξουν το ναυάγιο.

Η πιθανότερη ως τώρα εκδοχή είναι το υπερπολυτελές ιστιοφόρο των 56 μέτρων χτυπήθηκε από υδροστρόβιλο (σίφωνα). Πρόκειται για μια στροβιλιζόμενη στήλη αέρα και νερού πάνω στη θάλασσα.

Οι υδροστρόβιλοι, που αναπτύσσονται προς τα κάτω σε μια καταιγίδα, μπορούν είτε να σχηματιστούν πάνω από το νερό είτε να μετακινηθούν από ξηρά σε νερό και να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με έναν ανεμοστρόβιλο ξηράς.

Σίφωνες μπορούν να σχηματιστούν και με καλό καιρό κάτω από πυκνά και αναπτυσσόμενα σύννεφα.

Το κύμα που χτύπησε το γιοτ του Lynch φαίνεται να ήταν ένας υδροστρόβιλος, που προκλήθηκε από μια από τις πολλές καταιγίδες που σάρωσαν την Ιταλία τις τελευταίες ημέρες, με πλημμύρες και κατολισθήσεις να προκαλούν σοβαρές ζημιές στα βόρεια της χώρας μετά από εβδομάδες καύσωνα.

Η ενέργεια από τους ανέμους σε ένα σίφωνα μπορεί να προκαλέσει ζημιά και τραυματισμό, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος περιλαμβάνει ένα λεγόμενο knock-down, το οποίο μπορεί να σπάσει το κατάρτι ενός σκάφους. Το γιοτ του Μάικλ Λιντς ήταν εξοπλισμένο με ιστό 75 μέτρων, το δεύτερο ψηλότερο στον κόσμο.

Ενώ τα γιοτ είναι γενικά πιο δύσκολο να ανατραπούν από άλλα σκάφη, μπορεί να συμβεί όταν το σκάφος χτυπηθεί από άνεμο ή κύματα με αρκετή δύναμη για να σπρώξουν το κατάρτι παράλληλα με το νερό. Η πιο επικίνδυνη κατάσταση είναι όταν το κατάρτι βυθιστεί κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Στο υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο «Bayesian», μήκους 56 μέτρων, επέβαιναν 22 άνθρωποι και το σκάφος ήταν αγκυροβολημένο λίγο έξω από το λιμάνι του Πορτιτσέλο, όταν επλήγη από σφοδρή καταιγίδα. Εξειδικευμένοι δύτες έφθασαν χθες, Δευτέρα, στο βυθισμένο πλοίο σε βάθος περίπου 50 μέτρων, όμως η πρόσβαση σ’ αυτό εμποδίζεται από διάφορα αντικείμενα, ανακοινώθηκε από την πυροσβεστική. Δεκαπέντε άτομα διέφυγαν πριν το πλοίο βυθιστεί, μεταξύ των οποίων η σύζυγος του Λιντς, η Άντζελα Μπακάρις, ιδιοκτήτρια του σκάφους, και ένα κοριτσάκι ενός έτους.

Χθες, Δευτέρα, διασώστες ανέσυραν το πτώμα του σεφ του γιοτ. Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για τον Ρικάρντο Τόμας, πολίτη της Αντίγκουα.

#Palermo , naufragio imbarcazione a Porticello: proseguono da parte dei #vigilidelfuoco le ricerche delle 6 persone segnalate come disperse. Giunti da Cagliari, Sassari e Roma i #sommozzatori speleo [ #19agosto 19:30] pic.twitter.com/7WY30ckxcK

Ο πρόεδρος της Morgan Stanley International Jonathan Bloomer είναι μεταξύ των αγνοουμένων μετά τη βύθιση του σκάφους που μετέφερε τον Bρετανό επιχειρηματία τεχνολογίας Mike Lynch στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας, δήλωσε Ιταλός αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στη Σικελία, δήλωσε ότι ο Bloomer και ο Chris Morvillo, δικηγόρος στην Clifford Chance, είναι μεταξύ των έξι αγνοουμένων. Ο Lynch και η 18χρονη κόρη του, Hannah, αγνοούνταν επίσης μέχρι αργά τη Δευτέρα.

Η ενημέρωση ήρθε την ώρα που έγινε γνωστό ότι ο συγκατηγορούμενος του Lynch σε αμερικανική δίκη που σχετίζεται με την πώληση της εταιρείας λογισμικού του στην Hewlett-Packard είχε πεθάνει αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στην Αγγλία.

❌ #Porticello #Palermo, riprese alle 8 di #oggi le immersioni dei #sommozzatori speleo dei #vigilidelfuoco per le ricerche dei 6 dispersi. Complesso l’ingresso nello yacht, in atto la pianificazione per aprire accessi più agevoli e ispezionare l’interno [#20agosto 11:00] pic.twitter.com/QRTdGtO8r2

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 20, 2024