Από τα 140 drones, η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε τα 85, ενώ τα 52 δεν έφθασαν στον στόχο τους, πιθανόν λόγω ενεργοποίησης μέσων ηλεκτρονικού πολέμου.

Επίθεση με ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, όπως δήλωσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τοπικοί αξιωματούχοι. Από την επίθεση τραυματίστηκε επίσης ένας άνθρωπος, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο Facebook.

BREAKING: After Romania issued an alert, several drones crossed Moldova’s airspace following a massive attack on the Reni port. Border Police report a drone crashed on agricultural land near Ciumai village, Taraclia district, while another exploded in a field about 1.5 kilometers… https://t.co/f4KHrvnoZQ pic.twitter.com/V17HjJ5fhv

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου δήλωσε σήμερα ότι ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας με δύο drones να εκρήγνυνται στο έδαφός της.

«Drones τύπου Shahed παραβίασαν τον εναέριο χώρο, δύο εξερράγησαν στο έδαφός μας, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές Μολδαβών», ανέφερε η Σάντου σε ανάρτηση στο Χ.

Russia’s war on Ukraine crossed into Moldova again. Shahed drones violated our airspace, two exploded on our soil, putting Moldovan lives at risk.

Russia respects no borders, attacks civilians, spreads terror. Its war on Ukraine is criminal. Leave us, peaceful nations, alone. pic.twitter.com/6PYD8oKkIz

— Maia Sandu (@sandumaiamd) February 13, 2025