Ουκρανία: Αύξηση της εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Ε.Ε. μετά τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις

χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

File photo: A general view of Abadan oil refinery in southwest Iran, is pictured from Iraqi side of Shatt al-Arab in Al-Faw south of Basra, Iraq September 21, 2019. REUTERS/Essam Al-Sudani/File photo