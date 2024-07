Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Live η Τελετή Έναρξης στο Παρίσι – Μαγικές εικόνες στον Σηκουάνα, έλαμψε η ελληνική αποστολή [εικόνες-βίντεο]

χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Paris 2024 Olympics - Opening Ceremony - Paris, France - July 26, 2024. Team Greece are seen on the river Seine coming under Pont d'Austerlitz during the opening ceremony REUTERS/Amanda Perobelli