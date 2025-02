Η είδηση αναρτήθηκε στο X από το Libs of TikTok, με το σχόλιο «γιατί χρηματοδοτούμε αυτά τα σκουπίδια;» και ο Ίλον Μασκ την αναδημοσίευσε, γράφοντας: «Τόσες πολλές καταστάσεις όπως αυτή». Πρόκειται για ένα κεφάλαιο της τάξης των 25.000 δολαρίων, το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του DOGE, είχε προορισμό την Ελλάδα και τιτλοφορείται: «Ενδυνάμωση των προσφύγων της LGBTQIA+ κοινότητας στην Ελλάδα».

Στην περιγραφή του προγράμματος, το οποίο «έκοψε» ο Ίλον Μασκ και το επιτελείο του, αναφέρεται πως σκοπός του προγράμματος ήταν να προσφέρει «υλική, νομική και ψυχολογική υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες της LGBTQIA+ κοινότητας, αλλά και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα που αντιμετωπίζει η LGBTQIA+ κοινότητα». Ο ίδιος ο Ίλον Μασκ, με ανάρτησή του στο ιδιόκτητο Χ πάνω από μία φωτογραφία της ελληνικής σημαίας δίπλα στη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, σχολίασε «υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις». Στο tweet, μάλιστα, που παρέθεσε ο Μασκ από τον χρήστη «Libs of TikTok», διατυπώνεται το ερώτημα «γιατί χρηματοδοτούμε τέτοια σκουπίδια;».

Εϊχε προηγηθεί σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό του DOGE στο Χ, στην οποία αναφερόταν:

«Κατά την έρευνα, η ομάδα εντόπισε ένα κονδύλι ύψους 25.000 δολαρίων με τίτλο “Empowering LGBTQIA+ Refugees in Greece” (Ενίσχυση των ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων στην Ελλάδα) με την περιγραφή “Παροχή υλικής, νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντων άσυλο και προσφύγων – ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα που αντιμετωπίζει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα”. Εχει ακυρωθεί».

While looking into this, the team identified a $25,000 award entitled “Empowering LGBTQIA+ Refugees in Greece” with the description “To provide material, legal and psychological support to LGBTQIA+ asylum seekers and refugees; inform and raise awareness of civil society on issues… https://t.co/M5IvIq70PU

