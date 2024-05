Δύο οχήματα και μία μηχανή έπεσαν στο κενό, όταν τμήμα της κατασκευής, που οδηγεί από την πόλη στο τοπικό αεροδρόμιο, κατέρρευσε, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

«Στο σημείο του δυστυχήματος, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη ένας κατέληξε στο νοσοκομείο», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Noticias Caracol ο αστυνομικός διευθυντής Χούλιο Ολάγια, επικεφαλής της τροχαίας της δημοτικής αρχής Σολεδάδ, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο.

Trapped amidst fierce waves on the street! Heavy rains unleashed montser flooding in Barranquilla, #Colombia#Flood #Barranquilla #Flooding #Flashflood #Rain #Weather #Viral #Climatepic.twitter.com/Th0UCdJQ8w

