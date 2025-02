Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υποδέχθηκε όπως συνηθίζεται τον Εμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, με τον Γάλλο πρόεδρο να ξαφνιάζεται και να φαίνεται μπροστά στις κάμερες αμήχανος. Στην είσοδο τον περίμενε η υπεύθυνη πρωτοκόλλου Μόνικα Κρόουλεϊ.

Πρόκειται μια εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα με την θερμή υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, όταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τον Λευκό Οίκο. Είναι η δεύτερη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος κάνει «καψόνι» σε Ευρωπαίο ηγέτη μέσα σε 24 ώρες, αφού χθες Κυριακή (23.02.2025) «έστησε» τον Πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, αναγκάζοντάς τον να περιμένει μιάμιση ώρα κι ενώ η συνάντηση ήταν να κρατήσει μια ώρα τελικά είχε διάρκεια μόλις 11 λεπτά.

Trump does away with the typical token of respect normally awarded world leaders by failing to great Macron as he arrives to the White House.

Imagine the show Trump will give Putin on his arrival. pic.twitter.com/6d8Uj4C0CL

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 24, 2025