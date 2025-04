Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από το διαμέρισμά του, το οποίο πλημμύρισε μετά την υπερχείλιση ενός παραπόταμου, όπως και όλο το χωριό Μοντρέου Ντα Πο, στους λόφους της περιοχής Κιβάσο.

Σήμερα το πρωί, ο δήμαρχος του Μοντρέου Ντα Πο είχε ζητήσει από τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μετακίνηση λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

A red alert has been issued for the Piedmont region in north-western Italy, due to severe weather.

Heavy rains since yesterday have triggered landslides and flooding in multiple areas.

Via Roma in Rubiana, Turin pic.twitter.com/FALv4OTeK9

— Volcaholic (@volcaholic1) April 17, 2025