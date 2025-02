Πιο συγκεκριμένα, ο δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κάλεσε τους Ευρωπαίους να ψηφίσουν τον Κύπριο ευρωβουλευτή και γνωστό youtuber, καθώς «είναι έξυπνος, αεικίνητος και ειλικρινά ενδιαφέρεται για εσάς».

Μάλιστα, κοινοποίησε κι ένα βίντεο του «αγαπημένου του» Φειδία για την καμπάνια που «τρέχει» εντός του ευρωκοινοβουλίου για να εκλεγεί αντιπρόεδρος μία κοινοβουλευτικής επιτροπής με το όνομα «European Democracy Shield» (Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Ασφάλεια).

Vote for Fidias. He is smart, super high energy and genuinely cares about you! https://t.co/2JeatKXW0u

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2025