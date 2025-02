Με μήκος σχεδόν 4 μέτρα και βάρος 750 κιλά, ο Contender – όπως ονομάστηκε – εντοπίστηκε από επιστήμονες τους ιδρύματος OCEARCH, οι οποίοι του τοποθέτησαν ειδικό πομπό παρακολούθησης.

Ο Contender εντοπίστηκε στις 17 Ιανουαρίου του 2025 και είναι ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας που η ομάδα έχει εντοπίσει ποτέ στον Δυτικό Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οργάνωση τον ανέφερε ως «πραγματικό γίγαντα των ωκεανών».

Contender is the largest male white shark ever caught, SPOT tagged, released and now studied in the NW Atlantic white shark population!

