Σύμφωνα με το προσχέδιο, προβλέπεται η σύσταση ενός κοινού επενδυτικού ταμείου μεταξύ των δύο χωρών, ενώ επίσης αναγνωρίζεται η «σημαντική οικονομική και υλική υποστήριξη» που έχουν προσφέρει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, το προσχέδιο του Μνημονίου δεν διευκρινίζει εάν τα κέρδη από τις μελλοντικές επενδύσεις θα χρησιμοποιηθούν για να «ξεχρεωθούν» τα χρήματα για τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το Κίεβο ότι «οφείλει» λόγω της αμερικανικής στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι οι παραδόσεις όπλων και στρατιωτικών εξοπλισμών είχαν εγκριθεί από το Κογκρέσο και δεν ήταν κάποια μορφή δανείου, οπότε η Ουκρανία δεν δεσμεύεται για κανένα «χρέος».

Ο Guardian δημοσιεύει αναλυτικά το περιεχόμενο του Μνημονίου Προθέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία για την μελλοντική συμφωνία των ορυκτών.

The U.S. has released a memorandum on economic partnership with Ukraine: investments in security, recognition of Ukraine's contribution to global security after giving up nuclear weapons, and support for EU integration without barriers. A strategic partnership agreement in the… pic.twitter.com/2hrZdFgmZU

— WarTranslated (@wartranslated) April 18, 2025