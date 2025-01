Αεροσκάφος της γραμμής με 64 επιβαίνοντες συνετρίβη στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ χθες Τετάρτη το βράδυ (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) αφού συγκρούστηκε με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού με τριμελές πλήρωμα καθώς βρισκόταν στη φάση της τελικής καθόδου για να προσγειωθεί στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της αμερικανικής πρωτεύουσας.

«Έχουν βρεθεί τουλάχιστον 18 πτώματα», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, ενώ το δίκτυο NBC έκαν λόγο για «περισσότερα από 12».

Το Πεντάγωνο ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει έρευνα.

Το στρατιωτικό ελικόπτερο βρέθηκε αναποδογυρισμένο στο νερό και το αεροπλάνο ήταν διαλυμένο σε κομμάτια, δήλωσε αξιωματούχος της Ουάσινγκτον, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημοσίως. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι δεν είχαν βρεθεί επιζώντες.

Ο γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ, που αντιπροσωπεύει το Κάνσας, από όπου είχε αναχωρήσει το επιβατικό αεροσκάφος τύπου Bombardier CRJ700, άφησε να εννοηθεί πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί, σημειώνοντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως είναι «πολύ δύσκολο» το να «χάνεις» 60 πολίτες «ταυτόχρονα».

BREAKING:

New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC.

A search for survivors in the Potomac River is ongoing pic.twitter.com/oJ57ivyVWw

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 30, 2025