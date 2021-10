Ολοκληρώθηκε χωρίς δηλώσεις η συνάντηση Μπάιντεν-Ερντογάν – Ποιο το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου

Newsroom eleftherostypos.gr

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση που είχαν στη Ρώμη, στο περιθώριο της συνόδου της G20, ο Tούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Aμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, λίγο πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες και διήρκεσε συνολικά 65 λεπτά, ο κ. Μπάιντεν απηύθυνε σαφή προειδοποίηση στον κ. Ερντογάν, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Οι σπασμωδικές κινήσεις δεν ωφελούν τη διμερή σχέση. Οι κρίσεις πρέπει να αποφεύγονται».

Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε μεν την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών και τη σημασία της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ, αλλά σημείωσε τις ανησυχίες των ΗΠΑ για την κατοχή του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Τουρκία.

Σύμφωνα με έναν ανώτερο Tούρκο αξιωματούχο, η συνάντηση των δύο ηγετών διεξήχθη σε “πολύ θετικό κλίμα” και σύμφωνα με τα τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης οι δυό τους συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μηχανισμού για τη βελτίωση των διμερών τους σχέσεων.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν και οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και Άντονι Μπλίνκεν.

Λίγο πριν μπουν στην αίθουσα της συνάντησης οι δύο ηγέτες, και ενώ στεκόντουσαν μαζί μπροστά στους δημοσιογράφους για τις φωτογραφίες, ένας από αυτούς ρώτησε τον Μπάιντεν αν η Αμερική «σχεδιάζει να δώσει F-16» στην Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποφεύγει να απαντήσει, λέγοντας «σχεδιάζουμε να έχουμε μία καλή συζήτηση».

Reporters to Biden “will you give F16s to Turkey? ” will you raise human rights?” “Why wont you raise human rights sir?” “Is Turkey too close to Russia?”

That priceless look on Erdogans face🤣🤣#Erdogan #Biden #Turkey #G20RomeSummit pic.twitter.com/Oga8C6xYMg

— Karl Håkon Gulbrandsen/ Karwan (@KarlGulbrandsen) October 31, 2021