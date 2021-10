Άλεκ Μπάλντουιν: «Δεν φταίει αυτός άλλοι έχουν ευθύνη», λέει ο πατέρας της Χάτσινς

Newsroom eleftherostypos.gr

Άλεκ Μπάλντουιν: Ο πατέρας της Χαλίνα Χάτσινς τοποθετήθηκε για το τραγικό συμβάν.

Όπως δήλωσε στη βρετανική Sun ο πατέρας της 42χρονης, «ο Μπάλντουιν δεν είναι υπεύθυνος για το τραγικό συμβάν».

Ο Ανατόλι Αντρόσοβιτς επέρριψε ευθύνες στην ομάδα της ταινίας που έδωσε στον ηθοποιό το γεμάτο όπλο.

Η αποκάλυψη των Los AngelesTimes

Στο μεταξύ, η εφημερίδα Los Angeles Times αποκάλυψε ότι την περασμένη εβδομάδα ο κασκαντέρ σωσίας του Αλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε κατά λάθος δύο φορές με ένα «υποκατάστατο πυροβόλο όπλο» («prop firearm»), αφού του είχαν πει ότι ήταν ένα «κρύο όπλο» («cold gun») ένας όρος που χρησιμοποιεί η βιομηχανία για όπλα που δεν είναι γεμισμένα με σφαίρες, συμπεριλαμβανομένων των κενών.

Παρ’ όλα αυτά τα γυρίσματα της ταινίας Rust συνεχίστηκαν κανονικά με την τραγική κατάληψη του θανάτου της κινηματογραφίστριας, Χαλίνα Χάτσινς,και τον τραυματισμό του σκηνοθέτης της, Τζόελ Σόουζα, όταν ο πρωταγωνιστής και αυτός πυροβόλησε κατά λάθος.

Έν τω μεταξύ οι πληροφορίες της εφημερίδας ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος παραπονέθηκε σε έναν διευθυντή παραγωγής για την ασφάλεια των όπλων στα γυρίσματα, σύμφωνα με μέλη της ομάδας παραγωγής, που δεν κατονομάζονταν στο δημοσίευμα.

Το ίδιο λάθος μπορεί να συνέβη και την Πέμπτη, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Ένας βοηθός σκηνοθέτη, ο Ντέιβ Χολς έδωσε στον Μπάλντουιν το υποκατάστατο όπλο και του είπε ότι ήταν ένα «κρύο όπλο», σύμφωνα με μια ένορκη γραπτή κατάθεση του γραφείου του σερίφη που υποβλήθηκε στο πλαίσιο εντάλματος έρευνας. παράλληλα λίγες ώρες πριν από το συμβάν της Πέμπτης, πολλά μέλη της ομάδας παραγωγής αυτής της χαμηλού προϋπολογισμού ταινίας αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι για κακές συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με πολλά ειδησεογραφικά δίκτυα.

Ένας δικαστής της Σάντα Φε ενέκρινε την Παρασκευή την έκδοση εντάλματος, επιτρέποντας στις αρχές να κατασχέσουν πυροβόλα όπλα, ρουχισμό, κάμερες, κινηματογραφικό υλικό και σφαίρες από το Μπονάνζα Κρικ Ροντς έξω από τη Σάντα Φε.

Το τραγικό πρόσωπο των ημερών είναι ο Άλεκ Μπάλντουιν. Ο ηθοποιός και παραγωγός πυροβόλησε και σκότωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας γουέστερν «Rust» κατά λάθος τη διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς.

Μετά την τραγωδία ο 63χρονος έβγαλε τη φορεσιά του κάουμποι που είχε σταγόνες αίματος και παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Σάντα Φε. Έδωσε κατάθεση και παραμένει ελεύθερος.

Σήμερα, έδωσε το «παρών» στην ιδιωτική κηδεία της κινηματογραφίστριας. Η τελετή έγινε παρουσία του συζύγου της και του εννέα ετών γιού της.

Νωρίτερα, ο Μπάλντουιν είχε έγραψε στο Twitter: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό συμβάν».

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021