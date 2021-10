Φράνσις Χάουγκεν: Η γυναίκα που «έκαψε» το Facebook [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Και το όνομά αυτής Φράνσις Χάουγκεν: Η μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, η πηγή της διαρροής εσωτερικών εγγράφων του Facebook που ανησύχησαν τον κόσμο και τους Αμερικανούς νομοθέτες, αποκάλυψε χθες, Κυριακή, σε συνέντευξή της, που μεταδόθηκε από το δίκτυο CBS, το πρόσωπό της και κατηγόρησε τον όμιλο ότι βάζει «το κέρδος πάνω από την ασφάλεια» των χρηστών.

Η τριαντάχρονη πρώην υπεύθυνη προϊόντων στο Facebook Χάουγκεν αναμένεται να καταθέσει αύριο, Τρίτη, στην Επιτροπή Εμπορίου της αμερικανικής Γερουσίας. Χθες ο δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, μέλος της Επιτροπής αυτής, εξύμνησε το θάρρος της μάρτυρος δημοσίου συμφέροντος.

Πριν αποχωρήσει από την επιχείρηση, τον Μάιο, η Φράνσις Χάουγκεν πήρε μαζί της πολλά έγγραφα από εσωτερικές έρευνες στο μέσο και τα εμπιστεύτηκε κυρίως στην Wall Street Journal.

“Facebook's own research says, as these young women begin to consume this eating disorder content, they get more and more depressed. And it actually makes them use [Instagram] more,” says a Facebook whistleblower about Instagram’s impact on teen girls. https://t.co/t5FKY2OtLi pic.twitter.com/yQCuEjDFzs

