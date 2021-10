Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Πρωτοστατώντας πάντα σε θέματα τεχνολογίας, η χώρα της Άπω Ανατολής μας εντυπωσίασε για άλλη μια φορά, με ένα θέαμα που έγινε γρήγορα viral στο ίντερνετ. Σε αγώνα μπέιζμπολ που πραγματοποιήθηκε στη Fukuoka της Ιαπωνίας, 100 ρομπότ εκτέλεσαν μια άψογη, συγχρονισμένη χορογραφία από τις κερκίδες:

Τα…ρομπότ- μαζορέτες βραβεύτηκαν από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες για το επίτευγμά τους. Στο μεταξύ, οι χιλιάδες θεατές του βίντεο δηλώνουν εντυπωσιασμένοι: «Πάλι η Ιαπωνία μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό», λέει ένα από τα κορυφαία σχόλια. Άλλοι, πάλι, φοβούνται πως πλησιάζει η εποχή που τα ρομπότ θα μας κατακτήσουν: «Κάπως έτσι ξεκίνησε το “Μάτριξ”», λέει μισοαστεία- μισοσοβαρά ένας χρήστης. Εμάς, πάντως, μας φαίνεται ότι, για αρχή, έχουν μάλλον φιλική διάθεση…

Ένα βίντεο που γυρίστηκε στην Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αφήνοντας άφωνους εκατομμύρια χρήστες. Το viral κλιπάκι αναρτήθηκε από έναν άνδρα ονόματι Τέιλορ Σόπερ, ο οποίος εξηγεί ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή των γονιών του:

This happened in my parents backyard today… The snack is a 6ft gator #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL

— Taylor Soper 🤙🏻 (@Soper_TandC) September 30, 2021